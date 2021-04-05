مواصفات وسعر آيفون iPhone 13 الجديد المرتقبة وموعد إطلاقه

تسريبات مستمرة وتنبؤات متتالية بشأن مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 13 الجديد المرتقب إطلاقه من قبل عملاق صناعة الهواتف الذكية الأمريكية “أبل”، وحملت العديد من الصور الجديد أبرز المعلومات عن الجوال المنتظر والمتوقع أن يُحدث ضجة كبرى بالأسواق، والمقرر أن يكون موجود للبيع في سبتمبر المقبل على أقصى تقدير، متضمنًا تشكيلة رباعية تتمثل في (iPhone 13 mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max)، ما التركيز على تقليص نتوء الكاميرا ووجود نوتش لكاميرا السيلفي في أعلى الشاشة وتصغير حجم المستشعر وتضييق اتساعه بزاوية عريضة f / 1.5 في طراز الماكس.

مواصفات شاشة آيفون iPhone 13

يحمل آيفون iPhone 13 شاشة صغيرة الحجم بالمقارنة من الإصدارات السابقة، إلا أنها ستكون أكثر سُمكًا بحوالي 0.26 ملي أو 0.01 بوصة، بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية من نوع أموليد القوية وفائقة الدقة المصنوعة من الزجاج، بينما يملك قدرة تخزينية للمساحة الداخلية تصل إلى 1 تيرا بايت، بجانب بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، بالإضافة إلى تزويده بتقنية الاتصال Wi-Fi 6E من أجل رابط أسرع بالويب والسحابة.

كاميرات سلسلة iPhone 13

كاميرات واسعة للغاية بفتحة f / 1.8.

يملك عدسة سداسية العناصر من f / الحالية 2.4.

كاميرات تسمح بتكبير بصري 2.5x.

الكاميرا الرئيسية تملك مُحسسن أداء الإضاءة المنخفضة وتأثير bokeh في اللقطات الشخصية.

قد يحتوي على كاميرا بيريسكوب تصل إلى الزوم البصري حتى 10x.

تملك تقنية التثبيت البصري للصورة OIS.

بطارية ضخمة بُعمر أطول

وكشفت التوقعات أيضًا أن شركة أبل تفادت بعض الأخطاء الماضية في هواتفها، وأصبحت تركز على تحسين عُمر البطارية في السلسلة الجديدة، لذا ستضيف بطارية عملاقة أكثر 500 وات تدعم الشحن السلكي واللاسلكي وتدوم بالشحن طويلاً، وتدعم أيضًا خاصية الشحن السريع.

سعر وألوان آيفون 13

أما عن السعر المتوقع للهاتف الجديد، وكشفت أحدث التقارير أن يتخطى حاجز الـ 700 دولار و1200$ تقريبًا للنسختين العادية والبرو، وما يعادله بالعملات المحلية لكل دولة، كما يأتي بتشكيلة رائعة من الألوان الجذابة مثل الأحمر والبرتقالي والرصاصي والأزرق، وربما يتم إضافة اللون الذهبي.