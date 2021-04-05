نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة نتورك بالعربية الجديد على النايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة نتورك بالعربية

الجديد على النايل سات, من الأمور التي يبحث عنها الكثير وذلك بعد تغير التردد القديم لقناة طه، وذلك لأن قنوات الأطفال قد إكتسبت شهرة كبير جداً في أنحاء الوطن العربي بل والعالم كلة، وقد كان هذا الأمر هام جداً لدى الأمهات والآباء، لأنها تقوم بتقديم البرامج والكارتون للأطفال وتقوم بجذب إنتباههم حتى يتفرغ الأب أو الأم للقيام بعمل ما، وذلك لأنها تقدم البرامج الترفيهية وأيضاً التعليمية للأطفال.

أهم مايميز قناة نتورك بالعربية :

تعتبر قناة نتورك بالعربية هي من أجمل القنوات للأطفال وذلك لأنها تقدم مواضيع هادفه وتعليمية للأطفال، حيث تقوم بتقديم الأناشيد والبرامج للأطفال، والتي تقدم بصيغه إسلامية التي تعلم الطفل القيم والأخلاق، وتزرع بداخلة المبادئ، حتى ينشأ جيل جديد على أساس ديني وأخلاقي تجعلة يتمسك بدينه عند الكبر، وتعمل القناة على تقديم الأفضل للطفل حيث تعرض برامج دينية تعلم الأطفال الوضوء والصلاة والصيام، وتعمل على عرض حلقات الرسوم المتحركة التي تعلم الأطفال الكثير من السلوك الحسن، وقد حققت القناة نجاحاً كبيراً في العالم العربي، حتى أطلق عليها قناة الأسرة العربية، وتعرض القناة برامجها HDمشبعة بالألوان والصوت المجسم الذي يجذب إنتباه الطفل.

متابعة قناة نتورك بالعربية على التردد!

ويمكن متابعة قناة نتورك بالعربية على التردد الجديد مشاهدة أفضل البرامج والرسوم المتحركة والأناشيد.

تردد قناة نتورك بالعربية :

التردد 12229

الإستقطاب :أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

أهم برامج الكارتون :

تعرض قناة نتورك بالعربية الكثير من أفلام الكارتون وأيضاً البرامج التعليمة المفيدة وبعض الأناشيد، وتعتبر من القنوات التي ترغبها كل أسرة، حيث أنها تجذب الأطفال بأفلامها الشيقه والممتعة، وتعمل على جذب إنتباه الطفل.

كارتون مستر بن. كارتون بن 10. كارتون كلارنس. كارتون الدببة الثلاثة. كارتون ليغو ننجاكو. كارتون العم جدو. كارتون وقت المغامرة. كارتون كارتون تنانين. كارتون كارانيتو. كارتون بوب كورن. كارتون غامبول.

كارتون نادي الإفطار.

كيفية ضبط قناة نتورك بالعربية علي النايل سات

يمكنك ضبط قناة نتورك بالعربية بكل سهولة وذلك عند إتباع الخطوط.