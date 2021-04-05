أفضل وأحدث عروض تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال في المملكة العربية السعودية

أفضل وأحدث عروض تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال، تكثر أنظمة عروض تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال في المملكة العربية السعودية، وذلك لما قامت بتحقيقه تلك السيارة من ترويج وسمعة كبيرة في كافة أنحاء العالم، ونتيجة لهذا أصبح الطلب على تلك النوع من السيارات كبير جدا مما أدى إلى جعل أصحاب المعارض تتطلع إلى توفير تلك السيارة.

أفضل وأحدث عروض تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال

سوف نتحدث عن عروض سيارة شانجان cs95 رويال وعن مميزاتها والشروط التي يمكن اتباعها للحصول عليها بأقساط بسيطة.

عروض تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال

قدمت شركة المجدوعي توفير سيارة شانجان cs95 بدون دفع الرسوم الإدارية أو الدفعة الأولى، أيضا قامت بتوفير جميع أنواع وماركات السيارات وتوفير شراءها بدفع أقل قيمة للتقسيط.

بدون دفع الرسوم الإدارية أو الدفعة الأولى، أيضا قامت بتوفير جميع أنواع وماركات السيارات وتوفير شراءها بدفع أقل قيمة للتقسيط. ذلك بالإضافة إلى أن السعر الذي تقوم بتقديمه الشركة يتضمن رسوم التسجيل وأيضا القيمة الضريبة التي تضاف عليها.

مواصفات سيارة شانجان cs95

تميز هذا النوع من السيارات بعدة صفات لا تتوافر في غيرها وهي كالآتي:

تعتبر من السيارات التي تمتلك خاصية الدفع الرباعي، فهي بذلك أصبحت من أنواع السيارات التي تنافس سيارات الدفع الرباعي الأمريكية.

تمتلك السيارة محرك سعته 2.0 لتر، احتوائها على 16 صمام، قوة المحرك تصل إلى 233 حصان، تريبو رباعي الأسطوانات، عزم الدوران بها يصل حتى 360 نيوتن / متر.

توفر السيارة خيارات متعددة في أوضاع القيادة المختلفة سواء كانت فوق الرمال أو القيادات العادية أو على الطين.

وجود أنظمة ذكية مثل التنبيه وإعطاء إشارات فور الخروج عن المسار الطبيعي، أو التحذير منعا للاصطدام.

تحتوي السيارة من الداخل على كاميرات وشاشة معلومات.

يوفر في السيارة نظام وخاصة مكابح الطوارئ الاوتوماتيك.

تتميز سيارة شانجان cs95 بوجود مثبت سرعة مكثف.

بوجود مثبت سرعة مكثف. سعة المحرك بها تصل إلى 2.0 لتر تيربو.

محرك سيارة شانجان cs95 رويال بسعة 2.0 لتر.

إن سياره شانجان cs95 رويال مزودة بتيربو رباعي الأسطوانات V4 وذلك لكي يتحمل قوة المحرك إلي 233 حصان وبالتالي قد يعمل على توليد عزم دوران 360 نيوتن / متر .

كما أن سياره شانجان cs95 رويال تتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي له 6 سرعات لكي يوفر أكثر قدرة على القيادة من فوق الرمال وعلى الطين .

سعر شانجان cs95