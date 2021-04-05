في تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.3 خريطة كراكين وإحياء أصدقائك الموتى

تواصل الإضافات الجديدة لـ تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.3 في الظهور تِباعًا، ومن المتوقع أن تستمر في التفعيل حتى منتصف أبريل الجاري، وتحديدًا مع استبدال خريطة فيندي القديمة بأخرى جديدة أُطلق عليها كراكين، وبالرغم من الكشف عن تلك الخريطة قبل عام تقريبًا، إلا أن إتاحتها أمام اللاعبين سيكون خلال أيام، وتحديدًا مع الاحتفال بالذكرى السنوية للموسيقى الإلكترونية للعبة، مع تضمين إمكانية ترقية المهارات والحصول على الأسلحة والمهام والمعدات والكتابة على الجدران، حتى تتمكن من السيطرة على ساحة المعركة والوصول للمستويات الأعلى والقنص مزيد من الأعداء.

تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.3

أما عن أهم الإضافات الجديدة لـ تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.3، فتتمثل في المهام التي يحملها الجدول التالي:

حاجز الموسيقى عند استخدامهما يتم الحصول حاجز شبه شفاف على شكل عمود يقلل من الضرر الناتج عن الرصاص والطلقات. Pop Metal سيقلل اللاعبون وحلفاؤهم وقت إعادة التحميل عندما يكونون داخل الحاجز. المسح الصوتي يقوم اللاعب بإلقاء جهاز مسح للأمام لمسح الأعداء وتحديدهم. التخفي يتغير مظهر اللاعب إلى زي Ghillie Suit لفترة من الوقت، ومن ثم إخفاء الأسلحة وحقيبة الظهر على ظهر اللاعب خلال هذه الفترة. انفجار الصوت عندما يكون هناك أعداء محددون تستطيع تحميل ذخيرتك شحنة كهربائية تلحق الضرر بمرور الوقت بضرب الأعداء.

خريطة كراكين Karakin والعناصر الاستراتيجية

ورسميًا أطلقت ببجي موبايل خريطة كراكين الجديدة ذات الطبيعة الوعرة والصخرية، حيث يمكن مشاركة 64 لاعبًا كحد أقصى في كل مباراة، إلا أنها ستكون أشد صعوبة من سابقتها، حيت تتطلب معارك طويلة المدى بالبنادق في الجبال وفي أعماق الأرض المظلمة، وعليك بالتخفي خلف الجدران المثقوبة وبالأنفاق والعمل على هدم المباني وتدميرها هي ومن في داخلها، ثم محاولة الفرار السريع في حالة سماعة أجراس وأصوات التنبيه، ويمكنك أيضًا استخدام كافة الأسلحة ورمي القنابل اليدوية.

ربح المكافآت والهدايا والبقاء حيًا

وستمنحك الخريطة الجديدة العديد من المكافآت والهدايا في حالة قنص الأعداء والتقدم للمستويات الأعلى، ويتطلب منك تجميع الشرف للحصول على AG والتشطيبات الدائمة والمكافآت الرائعة الأخرى، مع العمل على أن تبقى على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، مع ضرورة الانتباه للعلامات الإرشادية التي تقابلك.