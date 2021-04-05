طريقة تحويل أي جوال شاومي إلى آيفون 12 بدون استخدام برامج خلال دقائق معدودة، سنتعلم من خلال موضوعنا اليوم ومن خلال تجربة عملية وبالخطوات كيفية تحويل الشاومي إلى iphone 12، وذلك بنفس الأيقونات والإعدادات والمزايا والشكل الذي يجذب الكثير من المستخدمين للهواتف الجوالة، لذا فإذا كنت ترغب في شراء آيفون 12 بسبب الشكل والاعدادات الخارجية يمكنك الآن شراء شاومي ME10T Pro مثلاً، وباستخدام الطريقة البسيطة التي سنتناولها اليوم يمكنك تحويله إلى آيفون 12 خلال دقائق معدودة وبدون استخدام أي برامج أو تطبيقات خارجية.

طريقة تحويل أي جوال شاومي إلى آيفون 12

نستخدم اليوم جوال ME10T Pro من شاومي لنقوم بتحويله إلى آيفون 12، وفي تجربتنا العملية اليوم أول ما عليك القيام به هو تحديد وضع FOCUS mode، بعدها قم بالدخول إلى الثيمات بدون الحاجة لتغيير الدولة ثم البحث عن porIos 14x ثم تنزيل هذا الثيم على هاتفك، وسوف ترى عدد يتجاوز 35 مليون شخص قام بتنزيله وبعد الانتهاء قم بالضغط على Apply، ولتفعيل أي ثيم يتم فتح قائمة التطبيقات والدخول إلى الإعدادات ثم يتم الضغط على Uninstall update وتظهر رسالة يتم الضغط على ok.

تغيير إعدادات شاومي إلى iphone 12

يتم الدخول إلى الثيمات مرة أُخرى والضغط على Next، ثم يتم الدخول إلى التطبيقات لأنه قد سبق وقمت بتنزيله وإختيار porIos 14x والضغط على Apply، وبعد تطبيق الثيم وعبر وضع الجهاز وبجانبه آيفون 12، سترى أن جوال شاومي تم تحويله تماماً إلى آيفون 12 ولا يمكنك التفرقة بينهم من خلال النظرة الأولى إلى الشاشة، بنفس شكل الكشاف ونفس شكل الكاميرا التي يمكنك تشغيلهم من خلال شاشة القفل فلا يمكنك التفرقة بين الهاتفين من خلال الوجهة.

فور فتح جوال شاومي وآيفون 12 سترى أن القائمة في جوال شاومي هي نفسها في آيفون، بالإضافة إلى الساعة المنفردة التي تظهر دائماً في الأيفون، ولا تقف التشابهات إلى هذا الحد بينما قوائم itones كذلك تشابهت، وإذا قمت بتنزيل الشاشة لأسفل ستجد أن هناك تشابه كبير بين شاومي وآيفون 12 في القائمة التي تظهر الخاصة بتفعيل الموود أو الواي فاي أو البلوتوث، وعبر فتح الساعة سترى أن كل منهما قد تشابه في طريقة كتابة الساعة تماماً، وحتى قائمة الإعدادات قد تشابهت تماماً بترتيبها المتعارف عليه، وهكذا وباستخدام الثيم الذي تم ذكره يمكنك تحويل جوالك الشاومي إلى آيفون 12 خلال دقائق معدودة.