مواصفات SAMSUNG GAlAXY S21 UlTRA 5G بالأسعار ، قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هواتفها الجديدة ضمن سلسلة ال S والتى تعتبر من أحدث موديلات الموبايلات التي تم إصدارها ضمن مجموعة سامسونج، ليكون موبايل 5GSAMSUNG GALAXY S21 ULTRA هى النسخة الرائدة و الأعلى من حيث المواصفات والسعر.

مواصفات SAMSUNG GAlAXY S21 UlTRA 5G بالأسعار

يوفر شبكات اتصال الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G.

يدعم عدد 2 من شرائح الإتصال من نوع Nano Sim.

الهاتف يقاوم الماء والغبار لمدة نصف ساعة تحت الماء IP68.

أبعاد الهاتف 165.1 * 75.6 * 8.9 مم.

تم تصنيع الهاتف من مادة الزجاج المحمي بجوريلا فيكتس والإطار من معدن الألومنيوم.

يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

تأتي الشاشة من نوع Dynamic Amoled 2X بشكل ثقب في منتصف الشاشة، وتأتي الشاشة بمساحة 6.8 بوصة وبجودة 1440 * 3200 بكسل، مع وجود إنحناءات بسيطة جداً في أطراف الشاشة، وتدعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة العرض، مع وجود طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning gorilla glass victus لتوفير أقصى حماية ممكنة للشاشة.

لا يوفر الهاتف خاصية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية، الكاميرا الأساسية هى الكاميرا الأولى وتأتي بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهى خاصة بالتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 10 ميجا بكسل وهي خاصة بالزوم القريب وتأتي بفتحة عدسة F /2.4 كما أنها تدعم الزوم الحقيقي حتى 3X، الكاميرا الأخيرة بدقة 10 ميجا بكسل وتأتي بفتحة عدسة F/4.9 وتدعم الزوم الحقيقي حتي 10X.

يعمل الهاتف بمعالج من إنتاج شركة سامسونج نفسها وهو من نوع Exynos 2100 وهو بنفس التكنولوجيا الخاصة بمعالج snapdragon 888 و Kirin 9000، فهو يتميز بتوفيره للطاقة مع الحصول على أعلى أداء ممكن.

يأتي البلوتوث بإصدار 5.1 كما أنه يدعم ال LE ، A2DP.

يدعم الهاتف خاصية تحديد الموقع الجغرافي GPS، كما أنه يدعم أنظمة الملاحة البحرية لتحديد المواقع بشكل ادق.

الواي فاي من نوع Type C، كما أنه يدعم خاصية OTG.

يتميز الهاتف بدعمه لخاصية الشحن السريع بقوة 25 وات، وسعة البطارية 5000 ميللي أمبير.

نظام تشغيل الهاتف اندرويد 11، ويأتي بواجهة سامسونج الأحدث ONE UI 3.1.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والفضي.

ويأتي الهاتف سعة 256 جيجا بايت في مصر بسعر 18800جنيه.

محتويات علبة الهاتف SAMSUNG GAlAXY S21 UlTRA 5G

يأتي مع علبة الهاتف سلك USB من نوع Type C، وضمان الهاتف وكتيب التعليمات، ودبوس معدني، كما أنه تأتي شاشة الهاتف مزودة بلاصقة حماية.