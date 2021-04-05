نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر موبايل أوبو Oppo A74 وA74 5G بالمواصفات والصور والسعر العالمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر موبايل أوبو Oppo A74 وA74 5G قد أعلنت شركة الجوالات الشهيرة أوبو بطرح هواتف الإصدار الجديد والذي يمكن من الاتصال بشبكات ال5G وبسرعة فائقة في الاتصال ورامات عالية جدا كما أن جودة الكاميرات السيلفي والخلفية رائعة حيث أنها قامت بعرض تنافسي قوي جداً وهو أمكانيات عالية جداً وسعر منافس ومناسب.

مواصفات جوال وسعر موبايل أوبو Oppo A74 وA74 5G

تقدم شركة أوبو OPPO إصدار 5G من هاتف Oppo A74 والتي تعتمد برقاقة المعالج Snapdragon 480 والتي تماز بتقنية ودقة النانو متر وتعتمد ذاكرته العشوائية RAM 6 جيجا بايت رامات وسعته التخزينية 128 غيغا بايت وذلك باعتماد مع مودم الجيل الخامس فايف جي 5G كما يأتي هذا الأصدار بمعدل تحديث UPDATE HZ 180 وتعتبر تغطيته اللونية 100% من ألوان DCI-P3 ويمتلك الهاتف شاشة LCD وبها مستشعر البصمات في إطار الهاتف.

أما عن جوال OPPO A74 4G ال 4G الذي يمتاز ببطارية عالية بقدرة MAH 5000 مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W مع أنته ايضاً يضم منفذ يو اس بي USB-C ومدخل 3.5 مم للسماعات.

وبالأضافة إلي إصدار جوال 4G من تلك الهاتف فأنه يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخحلفية للجوال بدقة 48 ميجا بيكسل ويضم ايضا اثنان من المستشعرات التي تبلغ دقتهم 2 ميجابيكسل لعمق ودعم التصوير المايكرو MICKRO وبينما توجد في الكاميرا الامامية في الجوال التي تبلغ دقتها 16 ميجا بيكسل للحصول علي دقة تصوير عالية في السيلفي والتي تدعم فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية في كاميرا السيلفي والخلفية أي أنه يمتاز بجودة ودقه في التصوير الصور والفيديو بدقه عالية.

ولكن جوال Oppo A74 5G يزيد عن هاتف اوبو 4G بمستشعر إضافي بدقة 8 ميجا بيكسل بزاوية عرض أوسع وأعمق، وتقدر بطاريته بقدرة رائعة 5000 mAh والتي تمتاز بتقنية سريعة لسرعة الشحن بقدرة 18 WATT وأما عن سعر جوال أو جوالات وهواتف Oppo A74 وA74 5G فلها الأصدرين 4G يمكن أن يطرح في السوق بسعر 255 دولار ومتوفر منه اللونين الأزرق والأسود فقط كما سيطرح هاتف A74 5G بسعر 285 دولار في السوق قريبا وذلك لزيادة التنافس علي اسرع واقوي الجوالات في سرعة الجيل الخامس ومنها ستنطلق شركة اوبو بتلك الهاتفين لتزيد من ثورة التنافس سعر موبايل أوبو Oppo A74 وA74 5G.