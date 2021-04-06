فوائد لعبة ماين كرافت بالإصدار التعليمي تعرف عليها الآن minecraft

لعبة ماين كرافت من الألعاب التي تعمل على محاكاة الواقع بصورة كبيرة، حيث تعتمد اللعبة بصورة كبيرة على بناء العالم الخاص بك في بيئة افتراضية تشبه إلى حد كبير العالم الواقعي الذي نعيش فيه، فسوف يكون مطلوبا منك التنقيب والحفر حتى تتمكن من إنشاء المباني الخاصة بك وتطويرها حتى تحصل على منزل مشابه لمنزلك في الحقيقة، علاوة على أن اللعبة تحمل أيضا لك المغامرة من خلال قتال الوحوش والهياكل العظمية الموجودة في اللعبة.

مميزات لعبة ماين كرافت

الحصول على لعبة ماين كرافت يحمل لك العديد من المميزات الرائعة، فالحقيقة أن اللعبة تعد من أروع الألعاب التي يمكنك الاستمتاع بها بصورة كبيرة، ومن أروع المميزات الموجودة في اللعبة:-

تنوع أنماط اللعب داخل اللعبة فيمكنك لعبها بصورة فردية، أو يمكنك لعبها بصورة جماعية مع أصدقائك.

اللعبة تجمع ما بين العالم الافتراضي والتشويق والاثارة من خلال المعارك التي تخوضها في اللعبة.

تعتبر اللعبة من الألعاب الابداعية، فاللعبة تعتمد على فكرة مميزة تتيح لك تخيل عالمك والقيام ببنائه بنفسك.

كذلك تحتوي اللعبة على رسومات ثلاثية الأبعاد تضفي على اللعبة رونقا مميزا.

لعبة ماين جرافت بالإصدار التعليمي

تعد لعبة ماين جرافت بالإصدار التعليمي من أحد الألعاب المهمة لدي الطلاب، التي تعمل على تنمية العديد من الأمور داخل الطفل، مثل التعاون والإبداع والتفكير بشكل سليمو إيجاد الحلول للمشاكل، حيث يستخدم ذلك الإصدار 115 دولة في جميع أنحاء العالم من خلال المعلمين والطلاب، ويستخدم ذلك الإصدار في المناهج الدراسية لقدرته على مساعدة الطلاب.

تعمل لعبة ماين جرافت ذات الإصدار التعليمي على توفي الكثير من المعلومات، من خلال استكشاف القصص وروايتها والتعليم الرقمي، وتساعد لعبة ماين جرافت التعليمية المدرسيين في إدارة الفصول الدراسية وتقيم الطلاب أخلاقيٍا.

فوائد لعبة ماين جرافت بالإصدار التعليمي