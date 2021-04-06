أسلوب ممارسة لعبة ماين كرافت الأصلية بكل سهولة minecraft

تعتبر لعبة ماين كرافت من الألعاب المستقلة المفتوحة التي لاقت انتشارًا واسعًا في جميع أنحاء العالم، حيث تميزت لعبة ماين كرافت بالأداء الجماعي والاستكشاف والمواجهة فهي لعبة متعددة الأهداف والتي أثارت روح المغامرة في نفوس لاعبيها.

طريقة لعب ماين كرافت

تتميز لعبة ماين كرافت بالحرية المطلقة، أي لا توجد مهمات محددة تجبر لاعبيها على الالتزام بها، وهي من ضمن الألعاب ثلاثية الأبعاد.

يتكون عالم اللعبة الأساسي من (كتل) والمتمثلة في التراب والأحجار والحديد والفحم والمياه والأشجار وغيرها، حيث يبدأ اللعب بمحاولة كل لاعب التقاط هذه الكتل وتجميعها ومن ثم تشكيلها في شبكة ثلاثية الأبعاد.

كما يتم بناء البيوت والحصون وتجميع الأسلحة قبل أن يحل الظلام وتظهر الوحوش، ويجب الحفاظ على حياتك حتى نهاية اللعبة فهي لعبة البقاء للأفضل والأقوى.

لقد تم تأسيس لعبة ماين كرافت في عام 2009م من قبل السويدي ماركوس بيرسون والملقب بالنوتش السويدي، كما تم الاستحواذ عليها في عام 2014م من قبل شركة مايكروسوفت.

متطلبات تشغيل لعبة ماين كرافت

يوصي بتوافر هذه المتطلبات عند تحميل لعبة ماين كرافت وهي: –

النظام : windows (XP – vista – 7 – 8 – 10)

: windows (XP – vista – 7 – 8 – 10) رام: 4 جيجا بايت.

4 جيجا بايت. قرص صلب: 1 جيجا بايت.

Opining: 3.3

تعد لعبة ماين كرافت الشهيرة هي لعبة مستقلة بذاتها تماماً، وقد تم بدأ تطوير تلك اللعبة في عام 2009، وتم تطوبر تلك اللعبة بلغة الجافا، ومن قام بتطويرها المطور السويدي ماركوس بيرسون، وهذا الشخص أصبح يلقب باسم نوتش، وهو من قام بعد ذلك بإنشاء شركته الخاصة بتطوير الألعاب من تلك النوعية، والتي أطلق عليها موجانغ (Mojang)، وقد قام بالاستحواذ عليها من قبل مايكروسوفت عام 2014، وقد تلك نالت اللعبة لعبة ماين كرافت على إعجاب الكثير من الناس من مختلف الفئات العمرية من مختلف أنحاء العالم، وقد نالت اللعبة شهرة واسعة لعدة أسباب كثيرة.

وفي نهاية المقال عليك بممارسة اللعبة، إذا كنت ممن لا يعلبن باللعبة الأكثر جماهيرية والأكثر تشويقًا، كما يمكنك لعبها بشكل منفرد أو الاستمتاع بلعبها مع أصدقاءك، سواء كنتم بداخل اللعبة أصدقاء أو منافسين وأعداء، ويُذكر أن تلك اللعبة “لعبة ماين كرافت” نافست أمثالها من الألعاب مثل لعبة ببجي موبايل ولعبة فري فاير ولعبة كول أوف ديوتي وغيرها من الألعاب التنافسية.