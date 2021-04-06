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عمر شويل - جدة لعبة ببجي موبايل أحد أفضل الألعاب التنافسية التي يمكنك الحصول عليها على الجوال الخاص بك، حيث تعد اللعبة من أشهر ألعاب المنةافس الموجودة في الوقت الحالي، فاللعبة تشبه كثيرا ألعاب القتال الملكية التي تتمثل في بقاءك على قيد الحياة في صراعك مع 99 لاعب أخر داخل اللعبة، مع وجود العديد من خرائط اللعب المميزة، وتعدد الأساليب المتبعة في اللعبة.

متطلبات ممارسة لعبة ببجي موبايل pubg mobile

لعبة ببجي موبايل حتي تتم بطريقة صحيحة لابد أن تتوفر العديد من المواصفات في الجهاز الخاص بك.

فبالنسبة لأجهزة الأندرويد لابد أن تتوفر المتطلبات الآتية:-

أن يكون نظام تشغيل الأندرويد 1.1 فما أحدث من ذلك.

كذلك لابد أن تكون الذاكرة العشوائية للهاتف 3 جيجا بايت على الأقل.

أيضا تتطلب اللعبة أن يكون الاتصال بالإنترنت جيد حتي تتمكن من لعبها دون حدوث أي تشنجات من الممكن ان تؤدي إلى خسارتك للعبة.

وبالنسبة لمتطلبات تشغيل لعبة ببجي على الايفون فتتمثل في:-

أن يكون نظام تشغيل الايفون ios9 فما أحدث.

وكذلك أن يكون نوع الايفون iphone 5c فما أحدث.

علاوة على ذلك لابد أن تكون الذاكرة الداخلية الخاصة بالجهاز 16 جيجا بايت على الأقل.

ابرز خدع لعبة ببجي الموسم 18

خدع لعبة ببجي اللعبة التي تعد من أشهر الألعاب الالكترونية الموجودة في الوقت الحالي، وذلك نظرا لكمية الاثارة والتشويق التي تحملها اللعبة، وبعد نزول الموسم الثمن عشر من اللعبة يبحث جميع اللاعبين عن الأسرار والخدع الموجودة في هذا الموسم، حتى يتمكنوا من الفوز بسرعة كبيرة، والحصول على شدات ببجي بكل سهولة.

لعبة ببجي في الموسم 18

لعبة ببجي الموسم 18هي عبارة عن خريطة تحتوي على مئة شخص، ويمكنك تحديد المكان الذي سوف تهبط فيه من الطائرة، والقيام بجمع الأسلحة والذخيرة والملابس والخوذات، كما يمكنك جمع قمصان الحماية من الرصاص.

والخطوة التالية ستكون عبارة عن مقابلة عدد كبير من اللاعبين المنافسين لك في اللعبة، وهنا يتوجب عليك قتالهم، والقيام بمحاربتهم بكل قوة، ولكن مع الحرص أن يكون الهدف الأول لك هو البقاء حيا والنجاة داخل اللعبة.

فهناك اعتقاد خاطئ منتشر بين اللاعبين وهو أنه يمكنهم الفوز عن طريق قتل أكبر عدد ممكن من اللاعبين المنافسين، والحقيقة أن طريق الفوز يبدأ من تمكنك البقاء حيا لأطول فترة ممكنة.