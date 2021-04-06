نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف redmi note 10 في مصر وأبرز المميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف redmi note 10 الهاتف المميز الذي يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه الإصدار السابق redmi note 9، حيث يأتي الهاتف بإمكانيات مرتفعة عن الهاتف السابق، مع العمل على علاج المشاكل التي كان يعاني منها المستخدمون في الإصدار السابق، مع توفير بطارية بسعة أكبر من سعة الهاتف السابق.

مواصفات هاتف redmi note 10

هاتف redmi note 10 يأتي بخاصية التحكم في الأجهزة الكهربائية الموجودة في منزلك، وظهر الهاتف مصنع من البلاستيك، ويدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع نانو مع دعم اتصالات الجيل الخامس 5g.

ويأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 678، وبشاشة تبلغ مساحتها 6.43 بوصة وتبلغ الدقة الخاصة بالشاشة 2400×1080 مع كثافة بكسلات 409 لكل بوصة.

وأما عن الذاكرة الخاصة بالهاتف فهي تتوفر بأكثر من إصدار، فالإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، والإصدار الثاني بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، والاصدار الثالث بسعة ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.

والكاميرا الخلفية الموجودة في الهاتف هي كاميرا رباعية الأولي بدقة 48 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

سعر هاتف redmi note 10

سعر هاتف redmi note 10 بالنسبة لنسخة 64 جيا بايت ورامات 4 متوفر بسعر 3000 جنيه مصري، وبالنسبة لنسخة 128 جيجا بايت ورامات 4 متوفر بسعر 3250 جنيه مصري، وبالنسبة لنسخة 128 مع رامات 6 متوفر بسعر 3600 جنيه مصري.

مميزات وعيوب redmi note 10

من أبرز مميزات الهاتف redmi note 10

تصوير الفيديوهات بدقة عالية تصل إلى 4k.

دعم الشحن السريع، مع وجود بطارية تدوم لفترات طويلة.

ومن عيوب الهاتف redmi note 10