تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف Huawei P50

تستعد شركة الهواتف الصينية هواوي للكشف رسمياً عن سلسلة هواتف P50 التي طال انتظارها في حدث رسمي سيعقد في مايو أو يونيو المقبل. وكشفت تسريبات عالية الجودة أن هاتف Huawei P50 يبدو مشابها لهاتف Huawei P50 Pro، الذي ظهر الأسبوع الماضي.

ووفقاً للصور المنشورة، يأتي الجزء المخصص للكاميرا الخلفية بدائرتين كبيرتين مخصصتين لإيواء عدسات الكاميرا، حيث تُظهر الصور عدستين في كل دائرة بإجمالي 4 كاميرات.

ووفق موقع ”غيزتشاينا“، تأتي اللوحة الأمامية على شكل شاشة ذات حواف رفيعة باستثناء الجزء السفلي وثقب كاميرا سيلفي في المنتصف، ويتوفر الهاتف المنتظر في أربعة ألوان، بما في ذلك الأسود والأبيض والأخضر والبيج.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على مستشعر بعدسة سائلة Sony IMX800 متقدم، وكاميرا بزاوية عريضة قياسية، وكاميرا فائقة الدقة. بالإضافة إلى ذلك سيعمل الهاتف بواسطة معالج Kirin 9000 وستكون سلسلة P50 أول من يأتي مع نظام Harmony OS الداخلي من هواوي.

يذكر أن Huawei P50 تأخر إطلاقه، حيث كان من المتوقع طرحه في فبراير ومارس، ثم في أبريل الماضي، وهناك تقارير جديدة تفيد بأن الهاتف الذي طال انتظاره سيتم طرحه للبيع رسمياً في مايو ويونيو.

ويعزى تأخير إطلاق الهاتف إلى الانخفاض الشديد في مخزونات المكونات، بما في ذلك معالج Kirin 9000، ومستشعرات كاميرا من Sony.