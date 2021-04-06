الكشف عن تصميم ”آيفون-13” المنتظر

نشر موقع Macotakara بعض المعلومات عن تصميم هاتف "آيفون-13" المنتظر أن تطرحه آبل العام الجاري.

وتبعا للموقع فإن النموذج المبدئي لتصميم هاتف "أيفون-13" المنتظر، والذي تم تشكيله ليعتمد عليه مصنعو الملحقات الخارجية للهواتف يبين أن الهاتف سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة مثبتة على الواجهة الخلفية ومجهزة بمستشعر lidar.

كما يظهر في أحد الفيديوهات التي قورن فيها النموذج المذكور بهاتف "آيفون برو-12" الحالي أن الإطار المخصص للكاميرا الأمامية وحساساتها على شاشة "آيفون-13" المنتظر سيكون أصغر من ذلك الموجود في هواتف "آيفون-12" الحالية، ما سينعكس على زيادة مساحة الشاشة فيه.

كما يظهر في الفيديو أن التصميم الخارجي وشكل الإطارات المحيطة بهيكل هاتف"آيفون-13"، وتوضع الأزرار على الهيكل لن يختلف عما هو عليه في هواتف "آيفون-12" الحالية.

ومن المنتظر أن تطلق شركة آبل هواتف "آيفون-13" في سبتمبر القادم، وتبعا لمصادر في الشركة فإن هذه الأجهزة ستزود بمعالجات A15 Bionic التي تطورها شركتهم، وبشاشات عالية التردد، والعديد من الميزات الجديدة الأخرى.