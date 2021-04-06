نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق YouTube Kids إطلاق جديد من Google للرقابة على الأبناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق YouTube Kids باللغة العربية هو إطلاق جديد من جوجل اليوم الثلاثاء بهدف رقابة الآباء، جاء التطبيق الجديد بنسخته التي تدعم Arabic Language في 15 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط، ويساعد تطبيق يوتيوب كيدز النسخة العربية للتحكم فيما سيشاهده الطفل أقل من سن 13 عام، جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد ندوة رقمية بتنظيم شركة جوجل، أعلن خلالها المدير الإقليمي لشركة Google بمنطقة الشرق الأوسط أن تطبيق YouTube Kids يقدم المحتوى المتنوع للطفل بما يتناغم مع فضول الطفل، من خلال مجموعة من الأدوات المساعدة والتي تساهم في تحفيز قدرات الطفل الإبداعية.

تطبيق YouTube Kids

يوفر التطبيق أدوات الرقابة على الأبناء، للحفاظ على خصوصية العائلة، من خلال التصاميم والصور والأيقونات المناسبة والملفتة للأطفال، ويتيح تطبيق يوتيوب كيدز خاصية البحث الصوتي للتسهيل على الأطفال الذين لم يتمكنوا من الكتابة بعد استخدامه.

وتم إطلاق التطبيق رسميا اليوم الموافق 6 أبريل 2021 في السعودية، في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر أيضا إطلاق Google مبادرات جديدة لإصدار تطبيقات مخصصة للأطفال، مثل برنامج أبطال الإنترنت باللغة العربية.

ويهدف تطبيق برنامج أبطال الانترنت إلى مساعدة الطفل في التعرف على الأساسيات المتعلقة بالأمان عبر شبكة الإنترنت العالمية، بهدف أن يكون الطفل مواكب للتحول الرقمي بما يجعله على معرفة بالمسؤوليات بشكل عام.

إضافة إلى التطبيق المسمى Family Link الذي يتحكم في المواقع التي يتم عرضها على الطفل، وإدارة حساب الإبن على الانترنت، والتحكم في التطبيقات التي يصل إليها مع توفير خاصية إيقاف التطبيق في حالة كان لا يناسب عمره.

ما هي مميزات تطبيق يوتيوب كيدز ؟

تم الاستعانة بأراء الباحثين والمتخصصين في المحتوى المناسب مع سن الطفل ليتم عرضه عبر تطبيق يوتيوب كيدز النسخة العربية، والذي يعتبر منصة كاملة العناصر تساعد الطفل على التعليم والاستكشاف وتعزيز إبداع الطفل، إذ يتميز YouTube Kids بما يلي: