تطبيق يوتيوب كيدز حماية طفلك أصبحت بين يديك تعرف على المميزات والتحميل

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عمر شويل - جدة تطبيق يوتيوب كيدز، أعلنت شركة يوتيوب اليوم عن إنطلاق تطبيق YouTube kinds كيدز في أكثر من 15 دولة بالشرق الأوسط، حيث يقدم التطبيق المحتوى الهادف الذي يناسب الفئات العمرية الصغيرة وكذلك الأسرة فيما أوضحت أن هذا التطبيق مستقل تماماً عن موقع يوتيوب من حيث تقديم المحتوي الذي يناسب ما دون الثانية عشر من الأطفال، حيث يساعدك هذا التطبيق الأطفال في التعلم واكتشاف المواهب.

تطبيق يوتيوب كيدز حماية طفلك أصبحت بين يديك

مع بدء انطلاق تطبيق يوتيوب كيدز من قبل شركة يوتيوب تزايد عمليات البحث عن ألية تحميل التطبيق واهم أهدافه والتي جاءت من أبرزها حماية الأبناء والبنات الصغار من المخاطر، حيث يتيح التطبيق للوالدين تحديد المسموح بمشاهدته والغير مسموح به وهذا ما يضمن الحماية الكبيرة لطفلك.



طريقة تحميل تطبيق YouTube kinds

تتمكن من تحميل تطبيق YouTube kindsمن خلال التعرف أولا علي الجهاز الذي تريد استخدام التطبيق عليه فإذا كان اندرويد يجب عليك التوجه مباشرة إلي جوال بلاي وتحميل التطبيق، أما في حالة كان جهازك آيفون يمكنك تحميل التطبيق من ابل ستور.

يدعم التطبيق الجديد يوتيوب Kinds العديد من اللغات المختلفة ومن أهم اللغات التي يدعمها التطبيق اللغة العربية واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، يمكنك تحميل التطبيق على الايفون iso وكذلك سهولة تحميلة علي نظام الأندرويد.

أهم ما يقدمه تطبيق يوتيوب kinds القنوات التعليمية التي تخدم تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدي الأطفال، الاغاني الأكثر بحثاً من قبل الفئات العمرية الصغيرة مثل اهلا سمسم بالنسبة للوطن العربي.

حيث يعد قنوات اليوتيوب من أكثر ما يتم متابعتها من قبل الأطفال الصغار والكبار، ولكن قد لا يتمكن الكثيرون من التحكم في معرفة ما هو يمكن عرضه للأطفال أصحاب الفئات العمرية الصغيرة، لذا يعد تطبيق YouTube kinds من العوامل التي تساعدك في حماية أطفالك بمنهي البساطة.