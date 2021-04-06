هاتف جديد بمواصفات متطورة من شركة سوني في 14 أبريل

هاتف جديد من شركة سوني، تعلن شركة سوني للهواتف والأجهزة التكنولوجية الحديثة عن طرحها لمجموعة جديدة من الهواتف الذكية في الرابع عشر من شهر أبريل الحالي 2021 وأوضحت أنه يترأس المجموعة واحد من أفضل هواتف سوني حيث يتميز بمجموعة جديدة ومتطورة الصفات التي لم تتواجد من قبل.

أجهزة سوني المنتظرة عما قريب

أوضحت العديد من المواقع التقنية المختصة بالحديث في مجال التقنية والتكنولوجيا الحديثة أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة من شركة سوني حتى الآن فإن مجموعة الأجهزة أو الهواتف الذكية الحديثة المنتظرة تشمل مجموعة رائعة ومتميزة من الخصائص والمميزات حيث سيتم إطلاق هواتف من فئة Xperia مثل هاتف Xperia compact وهاتف Xperia 10 ||| والذي سيترأس تلك المجموعة حاملًا أفضل صفات الهواتف جميعها في جهاز واحد هو هاتف ||| Xperia 1.

مواصفات هاتف ||| Xperia 1 من سوني

بعدما أطلقت شركة سوني إعلانها عن إطلاق مجموعة هواتف جديدة من سوني عما قريب في تاريخ الرابع عشر من شهر أبريل الحالي رغب الكثير من مستخدمي هواتف سوني ومحبي منتجات سوني التعرف على مميزات هاتف سوني الجديد.

وأشار الموقع التقني موقع Zackbuks مميزات هاتف ||| Xperia 1 هاتف شركة سوني الجديدة وهي: