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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف جديد بمواصفات متطورة من شركة سوني في 14 أبريل في المقال التالي
هاتف جديد من شركة سوني، تعلن شركة سوني للهواتف والأجهزة التكنولوجية الحديثة عن طرحها لمجموعة جديدة من الهواتف الذكية في الرابع عشر من شهر أبريل الحالي 2021 وأوضحت أنه يترأس المجموعة واحد من أفضل هواتف سوني حيث يتميز بمجموعة جديدة ومتطورة الصفات التي لم تتواجد من قبل.
أجهزة سوني المنتظرة عما قريب
أوضحت العديد من المواقع التقنية المختصة بالحديث في مجال التقنية والتكنولوجيا الحديثة أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة من شركة سوني حتى الآن فإن مجموعة الأجهزة أو الهواتف الذكية الحديثة المنتظرة تشمل مجموعة رائعة ومتميزة من الخصائص والمميزات حيث سيتم إطلاق هواتف من فئة Xperia مثل هاتف Xperia compact وهاتف Xperia 10 ||| والذي سيترأس تلك المجموعة حاملًا أفضل صفات الهواتف جميعها في جهاز واحد هو هاتف ||| Xperia 1.
مواصفات هاتف ||| Xperia 1 من سوني
بعدما أطلقت شركة سوني إعلانها عن إطلاق مجموعة هواتف جديدة من سوني عما قريب في تاريخ الرابع عشر من شهر أبريل الحالي رغب الكثير من مستخدمي هواتف سوني ومحبي منتجات سوني التعرف على مميزات هاتف سوني الجديد.
وأشار الموقع التقني موقع Zackbuks مميزات هاتف ||| Xperia 1 هاتف شركة سوني الجديدة وهي:
- كاميرا الجهاز هي عبارة عن كاميرا ثلاثية العدسات كاميرا أساسية العدسة الأولى جودتها 64 ميجا بكسل والعدسة الثانية تستخدم للتصوير الفائق جودتها 12 ميجا بكسل أما عن العدسة الأخيرة فهي عدسة لتوثيق الأجسام البعيدة جودتها 12 ميجا بكسل والكاميرا مزودة بقدرة تكبير تصل حتى 60×.
- معالج الهاتف من نوع Qualcomm Snapdragon 888 ليضمن الأداء الفائق في الهاتف حيث يعتبر واحد من أفضل معالجات الهواتف المعروفة.
- شاشة هاتف ||| Sony X peria 1 نوعها هو OLED تقوم بعرض فيديوهات جودتها تصل إلى 4K HD.
- ذاكرة الوصول العشوائي لهاتف سوني منها 12 جيجا بايت ومنها 16 جيجا بايت أما عن ذاكرة التخزين الداخلية فمنها سعة 256 جيجا بايت ومنها 512 جيجا بايت.
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