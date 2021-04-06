نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشكلة أمنية في انستجرام احذروا منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة أمنية في انستجرام، تصنف منصة انستجرام كواحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الموجودة وله الكثير من المستخدمين حيث وصل عدد مستخدمي تطبيق انستجرام حول العالم إلى ما يقرب من مليار شخص نشط ويتميز انستجرام بالكثير من المزايا المقدمة للمستخدمين وتتطور من فترة لأخرى وقد حذر التطبيق منذ مدة بسيطة عن وجود مشكلة أمنية قد تسهل من تهكير الحساب الشخصي والبيانات الشخصية.

تحذير أمني من انستقرام

منصة انستجرام مملوكة للشركة الأم شركة فيسبوك وتقدم خدمات ومميزات رائعة للمستخدمين لمتابعة أحدث أخبار الفن والاستمتاع بالعديد من المجالات ومميزات أخرى مختلفة وقد أعلنت منذ مدة بسيطة عن تحذير من استلام رسائل مريبة وغير اعتيادية في الرسائل الخاصة بالمستخدم.

حيث هناك بعض المحتالين يقومون الآن بمحاولة سرقة الحسابات الشخصية وتفاصيل الحساب الشخصي للتسجيل به حيث يتم إرسال رسالة غير حقيقية بل مزورة تدور حول انتهاك الخصوصية وحقوق المستخدم وتظهر تلك الرسالة كأنها من مركز المساعدة في انستجرام لتوضيح حقوق الطبع والنشر وفي ذلك قام تطبيق انستجرام بالتوضيح بأنه لن يقوم بإرسال مثل تلك الرسائل المباشرة لتوضيح انتهاك الحقوق لذلك وجب التنبيه من خلال حساب منصة انستجرام الرسمي على تويتر بشأن تلك الرسائل وأنه لا يجب بأي شكل الضغط عليها أو فتح الروابط الموجودة بها.

رسالة الاحتيال على انستجرام

كما وتم توضيح نص الرسالة الزائفة المرسلة من المحتالين وهو أنه تم اكتشاف أنك قمت باختراق حقوق الطبع والنشر في منشور قد قمت بنشره وفي حالة كنت تعتقد أنك لم تقم بذلك يرجى زيارة الرابط التالي لتقديم الملاحظات وإلا سوف تتعرض لغلق الحساب بشكل نهائي في خلال 24 ساعة.

التحقق من رسائل الانستجرام

ويمكن للتأكد من أنه لا توجد مثل تلك الرسائل الزائفة: