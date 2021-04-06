كيف تلعب ماين كرافت التعليمية 1442 بالخطوات رابط التسجيل Minecraft Education Edition

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عمر شويل - جدة يزداد البحث عن كيف تلعب ماين كرافت التعليمية 1442التي أصبحت من ضمن الألعاب التعليمية المعتمدة رسمياً في 115 دولة بالعالم، فهي لعبة حظيت على شهر واسعة ويستخدمها المعلمون فمنها الإصدار التعليمي المخصص للاستخدام المدرسي باسم Minecraft Education Edition، والتي تتطلب التسجيل عن طريق حسابك في منصة مدرستي، والتسجيل على أوفيس 365 وهي لعبة منها تتحدث إلى معلمك من خلال منصة تعليمية تقوم على تعزيز الإبداع لدى الطلاب والابتكار، لذلك نقدم لكم بالشرح كيفية التسجيل في ماين كرافت التعليمية.

كيف تلعب ماين كرافت التعليمية 1442

سبق وقدمنا لعبة ماين كرافت، والتي منها نسخة ماين كرافت للكمبيوتر، ومودات اللعبة الرائعة، فهي لعبة إبداع وتصميم وابتكار لدى الطفل، ومتاح تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية لجميع الأجهزة، حيث تتوفر لكل من أجهزة الكمبيوتر، وهواتف الأندرويد، وكذلك هواتف الآيفون، ثم الدخول على اللعبة بعد التسجيل بها على الدروس التعليمية المتوافقة مع معايير مناهج STEM، وحول كيفية التسجيل بها باتباع الأتي:

يجب من الدخول على موقع ماين كرافت التعليمية عبر شبكة الإنترنت

اختار رابط التحميل بحسب الجهاز الذي يتم تسطيبها عليه

انتظر حتى يتم داونلود اللعبة التعليمية

بعد الانتهاء قم بتسطيب اللعبة

ثم الضغط على نظام التشغيل

هنا يظهر لك شروط يجب من الموافقة عليها

ثم الضغط على التالي، ويظهر لك مكان وضع اللعبة

وبانتهاء تسطيبها تتطلب منك التسجيل فيها

وضع بريد إلكتروني

وكلمة مرور

ثم الدخول على اللعبة والضغط على play

مميزات لعبة ماين كرافت التعليميه

يتضمن الإصدار التعليمي مئات الدروس، حيث بها قصة قريتين يقوم الطالب بمساعدتهم من خلال استخدام المركبات ، ويمكنك الدخول على المكتبة، واختيار الدروس ففيها علوم الحاسب، واختيار ساعة برمجة، كما يمكنك اختيار درس ساعة برمجة 2020، واللعبة تقدم لكم تعليم البرمجة، تتعلم مع Minecraft Education Edition

لعبة Minecraft Education Edition

تلك اللعبة هي إصدار تعليمي في بيئة من خيالك، يتم فيها تعاون بين الزملاء في الفصل، وتجد دروس مخصصة بحسب الأعمار في الرياضيات، والتاريخ، والفن البصري.

منها تقوم بالدخول على صفك وذلك عن طريق حساب المدرسة، أو حسابك الشخصي على ماين كرافت.