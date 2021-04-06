يوتيوب كيدز “YouTube Kids” تطبيق مخصص فقط للأطفال بهدف الرقابة الأبوية

لقد تم أطلاق تطبيق جديد يسمى YouTube Kids “يوتيوب كيدز” من يوتيوب التابعة لشركة جوجل، وسيكون هذا التطبيق باللغة العربية حتى يستفيد منه كل الأطفال في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سوف يتوافر لديهم تحميل هذا التطبيق، وقد أطلق مساء أمس الإثنين الموافق 2021/4/5 م، ليتيح للأطفال فرصة الاستمتاع بمشاهدة العديد من الفيديوهات الكرتونية منها مثل المسلسل الإماراتي الكرتوني ” منصور “، والقنوات التعليمية المفيدة مثل قناة El Schoola “الاسكوله” فهي قناة مصرية تشرح الدروس، وتعطي الكثير من المعلومات المفيدة التي تخفف من عبئ الآباء والأمهات في المنزل، كما يوجد أيضاً برنامج ” أهلا سمسم ” فهو برنامج أمريكي للأطفال، وترجم للغة العربية، والآن نقدم لحضراتكم كافة المعلومات عن تطبيق ” يوتيوب كيدز “، وكيفية رقابة الأطفال عند مشاهدة الفيديوهات، وأيضاً مميزات هذا التطبيق.

ما هو يوتيوب كيدز YouTube Kids ؟

تطبيق YouTube Kids يوتيوب كيدز تم تصميمه ليناسب الأطفال في سن 13 سنة، حيث يحتوي على العديد من الفيديوهات المتنوعة التي تتناسب مع أفراد العائلة بأكملها، كما أن هذا التطبيق يتيح للأطفال فرصة للتعرف على موضوعات جديدة ومختلفة التي تؤدي إلى تفتح مداركه، وتجعله واعي ولديه كمية لا بأس بها من المعرفة، كما يشمل اليوتيوب الخاص بالأطفال العديد من قوائم التشغيل والقنوات المختلفة التي تقدم محتوي هادف يشمل فيديوهات عن تعليم الأعمال اليدوية والفنون الأخرى مثل الرسم بأنواعه، وفيديوهات تعليمية والتركيز علي هويات الأطفال وكيفية الاستفادة منها، وفيديوهات أخرى لتعلم الموسيقى والراقص الراقي، وفيديوهات خاصة بالألعاب والترفيه، وأخيراً الفيديوهات العائلية التي يقدمها صانعي المحتوي.

مميزات اليوتيوب الخاص بالأطفال

هناك العديد من المميزات لتطبيق يوتيوب كيدز وهي يوجد به العديد من وسائل الترفيه والتعليم المهمة للأطفال في هذا السن، كما أنه يمكن للآباء والأمهات الرقابة عليه وحظر بعض الفيديوهات التي يروها غير مناسبة لهم، ويمكنهم أيضاً مشاهدة تلك البرامج والفيديوهات مع أطفالهم كنوع من المشاركة الاجتماعية، وأيضاً يتم استرجاع الروح الأسرية المهمة لنفسية الأطفال، والتي لها دور مهم في بناء شخصية الطفل ولا تقل أهمية عن التعليم والتفوق الدراسي، كما يتوفر هذا التطبيق بالعديد من اللغات مثل اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي للجوال الأندرويد أو أب ستور للجوال الآيفون، وفي النهاية أرجو أن نكون قدمنا لحضراتكم كافة المعلومات عن تطبيق YouTube Kids يوتيوب كيدز.