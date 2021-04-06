نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بري ميم 2021 Premium الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول بي ان سبورت بريميوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بريميوم سبورت من مجموعة قنوات بي أن سبورت الفضائية أصبح أكثر الترددات المطلوبة مؤخراً، وذلك لأهميته في نقل مباريات اليوم، وسينقل اليوم مباراة ليفربول وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ويمكنكم الحصول علي تردد bein sport Premium 1 التي تم تحديدها ضمن مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم، وتعتبر من أكثر القنوات تميزاً في نقل المباريات، وقد نقلت سابقاً لقاء ناري كلقاء الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تردد قناة بريميوم سبورت

صدر تردد قناة بي ان سبورت بري ميم الفضائية لنقل أهم مباريات اليوم، وعملت مجموعة قنوات bein sport علي توفير كافة احتياجات الجمهور تلبية لعشقهم للساحرة المستديرة، ويوفر لنا تردد القناة الجديدة من المجموعة القطرية للرياضة كافة المباريات، وأهمهم أنه ينقل مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم بدون تقطيع للاستمتاع بها وأنتم في مكانكم.

عملت مجموعة قنوات بين سبورت الفضائية والرياضية علي توفير كافة الاحتياجات لجمهورها، لهذا تم إطلاق عدد من القنوات التي تنقل المباريات والبرامج المختلفة، وتحددت قناة برى ميم الرياضية بنقل مباراة الريال وليفر اليوم في قمة مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 في ربع النهائي، وسنتعرف معكم الآن علي كيفية الحصول علي تردد بي ان سبورت بريميوم الرياضية، bein sport Premium1.

تردد بي ان سبورت بري ميم

أتحنا إليكم الآن التردد الرسمي، بخصوص ترددات قنوات بين سبورت الرياضية، ونتعرف معكم علي تردد قناة بريميوم سبورت كالآتي:

اسم القناة: 1 bein sport Premium.

تردد القناة : 11548.

القمر الصناعي : النايل سات.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

يتم تنزيله بكل سهولة عن طريق الذهاب لقائمة التنزيل من جهاز التحكم الخاص بكم، وبعدها بكل سهولة تحصلون علي تردد قناة بين سبورت بريميوم.