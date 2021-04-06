نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم الفرصة ونزل واتساب الذهبي 2021 ومميزات أحدث نسخة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث بعض مستخدمي المراسلة عن أفضل وسيلة للمراسلة آمنة ومشفرة ولا يمكن اختراقها وسهلة الاستخدام، ومن خلال مقالنا هذا سوف نستعرض لكم نسخة قد تكون غير معروفة لدى بعض المستخدمين واتساب الذهبي Whatsapp Gold 2021 التطبيق المعدل من البرنامج الأصلي، وهي تحتوي على العديد من المميزات الهامة التي يبحث عنها العديد من المستخدمين ولا يجدونها في الأبلكيشن الرسمي، هناك العديد من المميزات الهامة التي نرغب في تواجدها في برنامج واتس اب، ولكننا للأسف لا نجدها في نسخة متجر جوجل بلاي الخضراء، ولذلك نبحث عن النسخ المعدلة والتي تتوفر فيها هذه المميزات، ومن أفضل التطبيقات التي يمكننا الاستعانة بها تطبيق واتساب الذهبي ، فدعونا نذهب في جولة سريعة للتعرف على أهم المميزات التي يتمتع بها أم عيوبه عدم توفر نسخة لنظام ios، وكيف يمكنك أن تقوم بتحميله من خلال جوجل بلاي أو بعض المواقع التي تتيح تنزيل التطبيق .

تحميل تطبيق الواتساب الذهبي:

خطوات تنزيل التطبيق بالتفصيل كما يلي:

على الرغم من هذا فإنه من التطبيقات المجانية بصورة تامة، وخالي تماماً من الإعلانات المزعجة. علاوة على أنه من التطبيقات صغيرة الحجم التي لا تحتاج إلى مساحات تخزينية مرتفعة. يمكنك تحميل تطبيق Whatsapp Gold من متجر بلاي

أهم مميزات واتساب الذهبي 2021:

نعرض من خلال هذا المقال أبرز المميزات التي يتمتع بها ما يلي:-

مشاهدة حالات الآخرين دون معرفتهم:

من أروع المميزات الموجودة في تطبيق واتس اب جولد أنه يمكنك من خلاله أن تقوم بمشاهدة جميع القصص الخاصة بأصدقائك دون القلق أو الخوف من أن يعرفوا ذلك. تقوم بمشاهدة قصص الأصدقاء والحالات الخاصة بهم دون أن يظهر اسمك ضمن من شاهدوا الحالة.

قراءة الرسائل المحذوفة:

في كثير من الأحيان يقوم بعض أصدقائنا بإرسال العديد من الرسائل لنا، ومن ثم نقوم بحذف هذه الرسائل قبل أن نتمكن من قراءة هذه الرسائل. مع النسخة الذهبية سوف تتمكن من تفعيل خاصية حذف الرسائل، والتي تقوم بعدم حذف الرسالة من المحادثة لديك. مع إرسال تنبيه لك أن صديقك قد حاول أن يقوم بحذف هذه الرسالة.

فصل النت عن Whatsap Gold



يحتوي على ميزة هامة، وهي أنه يمكنك أن تقوم بفصل الإنترنت عن التطبيق فقط، دون القيام بفصل النت عن الهاتف. في بعض الأوقات نكون بحاجة لاستخدام النت على الجوال، ونرغب في عدم وصول رسائل إلينا خلال هذا الوقت، وهو ما يوفره لك الواتس الذهبي.

إمكانية تعيين كلمة سر للتطبيق:

يزداد عامل الأمان في هذا التطبيق عن باقي التطبيقات الأخرى وهي عمل كلمة سر للتطبيق مما يجعله أكثر التطبيقات أماناً عن غيره وهي:

توجد ميزة تعمل على حمايتك من المتطفلين بصورة كبيرة جدا، وهي ميزة عمل كلمة مرور للتطبيق. لن تكون بحاجة للاستعانة بأي برامج خارجية للقيام بقفل الأبلكيشن، حيث يحتوي على ميزة قفل التطبيق باستخدام كلمة المرور أو الرموز حسب رغبتك في هذا الأمر.

الرد التلقائي على الرسائل:

من اهم مايميز هذا التطبيق عن غيره ميزة تفيد رجال الأعمال وهي كالتالي:

إمكانية الرد التلقائي على الرسائل، حيث يمكنك أن تقوم بكتابة رد مسبق يتم إرساله إلى أصدقائك في حالة عدم الرد على الرسائل أو انقطاع الواي فاي عن التطبيق.

تعتبر هذه الميزة هامة جدا لأصحاب الأعمال التجارية.

مشاركة الوسائط بصورة أفضل:

من أهم مميزات هذا التطبيق عن غيره هذه الميزة والفريدة من نوعها في تواجدها في هذا التطبيق عن غيره وهي: