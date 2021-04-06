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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت، أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخرًا طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي بواسطة لعبة Minecraft التعليمية، لذا أصبحت لعبة Minecraft واحدة من أكثر الألعاب المرغوبة من أجل التسجيل في مسابقة مدرستي.

خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت من خلال الجوال

يشترط على المنضمين لتلك المسابقة الدخول في الجولة الأولى من المسابقة، والتي يطلق عليها اسم “ساعة التخطيط” من خلال Minecraft، وفي تلك الجولة يجب عليهم العمل لمدة ساعة واحدة لإطلاق البرنامج في مدارس التعليم العام، مستخدمين لغة Python في برنامج Minecraft، هذه المسابقة متاحة للطلبة وأولياء أمورهم والمدرسين، وإليك الخطوات المتبعة للتسجيل:

تسجيل المعلومات المتوفرة على منصة مدرستي، والتي تضمن البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بالمتسابق.

الضغط على زر التسجيل.

أهمية مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت

هناك العديد من المزايا والأهداف التي تحققها تلك المسابقة، وهي:

بناء مهارات تواصل جيدة من أجل مستقبل أفضل.

طلب المعرفة الفكرية من خلال البحث والعلم والابتكار.

تقوية مفهوم المشاركة بين الطالب والمدرس وأولياء الأمور.

تحسين معرفة الطلاب منذ سن مبكرة.

تدعيم الغاية من التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى نظام المعرفة العالمي.

خلق نهج فكري جديد للبرمجة، غير النهج المعتاد، وبث الحماس للشباب من أجل دراسة ذلك المجال.

زيادة حافز الطلاب الراغبين في المنافسة من خلال التعلم الشيق.

فن التخطيط لخلق مستقبل قائم على الإحصائيات.

توزيع ثقافة برمجيات الحاسب الآلي وتسخيرها لتنمية مهاراتهم.

إظهار الموهبة الرقمية للبرمجة تكريما للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإشراكهم في عملية صنع العديد من أدوات الحاضنة الرقمية.

هل تعمل لعبة Minecraft على كافة أجهزة الجوال؟

الإجابة لا تعمل اللعبة على كافة الأجهزة، حيث تتطلب مجموعة من الميزات الفنية التي لا تتوافر في كل الأجهزة، ومن هذه الأجهزة:

نظام Windows 7.

نظام Windows 8.

نظام Windows 10.

إصدار Mac Sierra 10.13 فما فوق.

نظام Cream Book OS 83 وما أعلى.

نظام iPad iOS 10 فما فوق.

يستطيع الراغبين المشاركة في المسابقة من خلال حساباتهم الخاصة، لإظهار المهارات التي يمتلكونها، وقد ذكرنا طريقة التسجيل في المسابقة.