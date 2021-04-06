كيفية الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت من خلال الجوال

كيفية الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت، سعياً وراء إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير ثقافة برمجيات الحاسوب واستخدامها في تنمية معارف الطلاب، وتعزيز فكرة الانتقال إلى مجتمع العلوم الرقمية، وفي تلبية مطالب القيادة الحكيمة من هذا الاتجاه من العمل، أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية، بالاشتراك مع Microsoft، مسابقة مدرستي الرقمية الوطنية، وذلك من أجل خلق مهارات قائمة على الإبداع والمنافسة في عالم التكنولوجيا والبرمجيات، بالإضافة إلى إعداد الطلاب للمسابقات الإقليمية والعالمية.

كيفية الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت من خلال الخوال

من أجل الاشتراك في تلك المسابقة لابد من تنزيل لعبة ماين كرافت، وهي واحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية شيوعًا لتطوير طريقة الإنشاء والتعاون بين المشتركين، ويتم تحميل اللعبة من خلال الخطوات الآتية:

الانضمام إلى موقع Minecraft.

حدد إصدارًا من اللعبة مناسب لجهاز التشغيل (Windows أو Apple).

النقر على زر تحميل اللعبة ثم تشغيلها.

تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني وكلمة السر المسجلين بمنصة مدرستي.

كيفية لعب المسابقة المدرسية في Minecraft

تعتبر لعبة Minecraft التعليمية احد اساسيات مسابقة مدرستي المنظمة على Minecraft، ويريد العديد من المتسابقين معرفة طريقة للعب Minecraft، وإليك المزيد من التفاصيل حول كيفية لعب Minecraft بنجاح للفوز في المسابقة:

توجد قصتين قريتين في لعبة Minecraft، ويتعين على الطالب استخدام البرنامج والمركبات ولغة Python من أجل المساعدة في حل القصتين.

الضغط على كلمة لعب، وتحديد عرض المكتبة.

اختيار الدورات، وتحديد علوم الحاسب.

تحديد Code Hour لبدء البرنامج، على أن تكون خاصة بسنة 2020.

بدء الجولة من خلال التنقل في القريتين باستخدام تنسيق خريطة والشخصية المعبرة عنك.

استمرار المباراة لإنهاء اول جولة.

بعد الانتهاء من مهام Code Hour لألعاب Minecraft، سيتم منح الطالب شهادة مدون بها اسم المتسابق وإشعارًا بإكتمال جميع أقسام لعبة Code Hour، تستطيع عرضها على موقع الويب العام، ويمكن العثور على الشهادة عبر الخطوات التالية:

تسجل معلومات المسابقة في برنامج ماين كرافت.

إكمال جميع ساعات العمل الخاصة بساعة التخطيط.

سيتم إصدار شهادة عند اكتمال العمل بنجاح.

منح الشهادة إلى المعلم وفقًا للإجراء المتفق عليه.

نظرًا لكثرة البحث عن كيفية الانضمام إلى المسابقة، قدمنا لكم التفاصيل الخاصة بها وكيفية الاشتراك في تلك المسابقة.