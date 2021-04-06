خاصية جديدة فى "تيك توك"
أعلنت منصة "تيك توك" (TikTok) الصينية، المتخصصة فى مشاركة المقاطع المصورة عبر الإنترنت، أنها بصدد استحداث خاصية جديدة لإضافة تسميات توضيحية (caption) تلقائيا إلى المقاطع المصورة المتداولة على المنصة.
وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الثلاثاء، أن مُنشِئى المحتوى على المنصة سيتمكنون قريبًا من إضافة تسميات توضيحية تلقائية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مشيرا إلى أن خيار إضافة تسميات توضيحية تلقائية سيظهر فى صفحة التحرير بعد تحميل الفيديو أو تسجيله.
وأوضحت المنصة أن الميزة ستكون متاحة باللغتين الإنجليزية (الأمريكية) واليابانية فى البداية، لكنها تخطط لإضافة الدعم لمزيد من اللغات "فى الأشهر المقبلة".
وأشارت إلى أنه يمكن لمُنشِئى المحتوى تعديل التسميات التوضيحية بعد إنشائها تلقائيًا لإصلاح أية أخطاء، ويمكن للمشاهدين إيقاف التسميات التوضيحية عبر الزر المخصص فى لوحة المشاركة.
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