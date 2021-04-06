إنشاء حساب تويتر بدون رقم هاتف وكيفية متابعة شخص في موقع التغريدات المصغرة Twitter

إنشاء حساب تويتر بدون رقم هاتف من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها محبي موقع التغريدات المصغرة تويتر، حيث يعد Twitter أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر نمواً لدى المشتركين في دول الخليج العربي بشكل خاص، ولكن نحن اليوم بصدد تقديم طريقة إنشاء حساب تويتر بدون الحاجة إلى استخدام رقم هاتف.

كيفية إنشاء حساب تويتر بدون رقم هاتف

نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لموقع “تويتر” من خلال موقع تويتر الرسمي.

قم بالذهاب إلى المربع الخاص بتسجيل الدخول، واضغط على Sign Up.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني والاسم ورمز المرور.

قم باختيار الاشتراك بواسطة كتابة البريد الإلكتروني بدلا من رقم الهاتف، ثم انتظر ورود رسالة إليك في صندوق بريدك.

قم باختيار اسم المستخدم مع ضرورة مراعاة أن يكون الاسم معبر ولائق ولم يتم استخدامه من قبل، وبالطبع يفضل الاسم الحقيقي.

الآن أصبح لديك حساب تويتر بدون أن تستخدم اي رقم هاتف.

Twitter تويتر

يعد واحداً من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يزداد عدد مستخدميه يومياً وبشدة، وتوم فكرته على التغريدات الصغيرة القصيرة أو ما يسمى بالتدوين المصغر، ويمكن مشاركة المقالات والفيديوهات والصور أيضاً، يذكر أن تويتر قد تم تأسيسه في الحادي والعشرين من مارس 2006، وقد تأسس في سان فرانسيسكو الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كيفية متابعة شخص في تويتر

قم بالبحث في خانة البحث المخصص عن اسم الشخص الذي تود متابعته.

ستظهر لك قائمة بجميع الأسماء للأشخاص الذين يحملون نفس الاسم، وقم باختيار الشخص الصحيح ثم ادخل على ملفه الشخصي.

ستلاحظ وجود مربع صغير بجوار اسمه وهو زر Follow أو متابعة.

كانت هذه طريقة إنشاء حساب تويتر بدون رقم هاتف كما أوضحنا أيضاً كيفية متابعة شخص في تويتر.