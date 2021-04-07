نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختلاف واتساب الذهبي 2021 WhatsApp Gold عن WhatsApp العادي وعيوب واتساب الذهبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختلاف واتساب الذهبي عن العادي من الأمور التي تشغل بال العديد من المستخدمين، وخاصة إذا أراد واحد منهم الاعتماد على أحد التطبيقين بصورة أساسية، حيث يمتلك واتساب الذهبي العديد من المميزات الرائعة التي سوف نتعرف عليها سويا.

اختلاف واتساب الذهبي عن العادي

اختلاف واتساب الذهبي عن العادي يكمن في المميزات التي يوفرها تطبيق واتساب الذهبي، ويمكننا أن نذكر الاختلاف بين التطبيقين في النقاط التالية:-

في واتساب الذهبي يمكنك أن تقوم بإخفاء الظهور، واخفاء علامة الصح التي تبين أنه تم إرسال الرسالة.

يمنع واتساب الذهبي حذف الرسائل المتبادلة بين الطرفين، بحيث تصلك اشعارات بالرسائل التي حاول المستخدمون أن يقوموا بحذفها، مع بقائها كما هي.

وجود العديد من خيارات الخصوصية المميزة في واتساب الذهبي حيث يمكنك أن تقوم بمشاهدة الحالات الخاصة بأصدقائك دون أن يعلم أحد أنك قمت بمشاهدتها.

أيضا من المميزات الرائعة انه يمكنك أن تقوم بإرسال رسائل إلى الأرقام غير المحفوظة في جهات الاتصال لديك وهي ميزة لا تتوفر في تطبيق واتساب الرسمي.

الاحتفاظ بحالات واتساب

حسنا أحد الاختلافات الهامة الموجدة بين واتساب الذهبي وواتساب العادي أنه يمكنك أن تقوم بمشاهدة الأخرين دون علمهم من خلال واتساب الذهبي، علاوة على ذلك يمكنك أن تقوم بتحميل الحالات التي يقوم أصدقائك بنشرها والاحتفاظ بها على حالتك.

وأيضا يمكنك أن تقوم بنشر حالات فيديو بمدة أطول تصل إلى 7 دقائق كاملة، وهي ميزة لا تتوفر في واتساب العادي.

عيوب واتساب الذهبي

على الرغم من المميزات التي يمتلكها واتساب الذهبي إلا أن هناك العديد من العيوب التي تظهر في التطبيق ومنها:-