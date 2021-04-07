نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف black shark 4 أحدث هواتف شاومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف black shark 4 الهاتف الجديد من شاومي والذي يعد من أفضل هواتف الأندرويد التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ويأتي بسعر مناسب للغاية مقارنة بالعديد من الإمكانيات المذهلة التي يقدمها الهاتف للمستخدمين، حيث أعلنت شاومي أن الهاتف يدعم خاصية الاتصال 5g، وقد تم الإعلان عن الهاتف يوم 23 مارس الماضي.

مواصفات هاتف black shark 4

هاتف black shark 4 يعمل بنظام الاندرويد11 مع دعم شريحتي اتصال، ويأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم وهو معالج ثماني النواة.

وتأتي شاشة الهاتف بحجم 6.67 بوصة من نوع amoled وتبلغ دقة العرض الخاصة بها 1080×2400 بكسل، وبالنسبة للذاكرة الصلبة الخاصة بالهاتف فتبلغ 128 جيجا بايت، والذاكرة تتوفر بثلاثة أحجام مختلفة، وهي 6 و8 و12 جيجا بايت، ولا يحتوي الهاتف على مكان لتركيب ذاكرة خارجية.

والكاميرا الخلفية الموجودة في الهاتف هي كاميرا ثلاثية، تبلغ دقة الكاميرا الأولي 48 ميجا بكسل، والثانية 8 ميجا بكسل، والثالثة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية الموجودة في الهاتف تبلغ دقتها 20 ميجا بكسل.

ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، مع دعم خاصية الشحن السريع حيث يمكن شحن البطارية بالكامل خلال 17 دقيقة فقط.

سعر هاتف black shark 4

من المتوقع أن يصل سعر هاتف black shark 4 إلى 320 يورو، وسوف يكون سعره بداخل جمهورية مصر العربية نحو 5949 جنيها مصريا هذا بالنسبة للنسخة 128و6 جيجا بايت.

وبالنسبة للنسخة برامات 8 جيجا فمن المتوقع أن تكون بسعر 415 يورو، ونسخة 12 جيجا بايت بسعر 460 يورو.

مميزات وعيوب هاتف black shark 4

من مميزات هاتف black shark 4:-

الأداء المميز للهاتف وخاصة عند ممارسة الألعاب ذات الرسوميات العالية.

الشحن السريع في وقت قصير للغاية.

معدل تحديث الشاشة عالي جدا يوفر سلاسة في التنقل.

التصميم المميز الذي يوحي بالفخامة والدقة.

ومن عيوب الهاتف