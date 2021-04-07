خصائص تميز هواتف سامسونج جالاكسي عن غيرها

تعتبر شركة سامسونغ من أكثر شركات الهواتف الذكية شعبية، ولا يرجع ذلك إلى تاريخها فقط، بل لأن بعض هواتفها مثل سلسلة غالاكسي تتميز بمميزات لا تتوفر في الهواتف المنافسة.

تشفير بطاقة الذاكرة

تتميز هواتف سامسونغ غالاكسي بالقدرة على تشفير بطاقة الذاكرة الخارجية أو كارت الميموري من خلال خاصية تُعرف باسم “Encrypt SD card”، التي تحمي البيانات والملفات الشخصية في حال سرقة أو فقدان الكارت ومحاولة استخدامه على جهاز آخر.

طريقة الاستخدام

من قائمة الإعدادات انقر على خيار القياسات الحيوية والأمان، ثم خيار تشفير بطاقة الذاكرة وأخيرا خيار Encrypt SD card، ولكن يذكر أن إلغاء التشفير يتطلب إجراء عملية ضبط المصنع للهاتف بأكمله.

صورة متحركة gif من فيديو

لا تحتاج هواتف سامسونغ غالاكسي لتطبيقات خارجية لتحول الفيديو إلى صورة gif متحركة، حيث تحتوي على تطبيق Smart Select المدمج في الهواتف.

طريقة الاستخدام

افتح الفيديو، ثم تطبيق Smart Select، وقم بالسحب من اليمين إلى اليسار على الشاشة لعرض قائمة Air Command، ثم انقر على خيار “Animation”، وقم بتشغيل الفيديو، وبعد انتهاء المقطع الذي تريد حفظه كصورة متحركة، انقر على خيار “إيقاف” ثم اختر “Save” لحفظ الصورة المتحركة على هاتفك.

إضافة إيماءات

توفر هواتف سامسونغ غالاكسي إمكانية الحصول على إيماءات إضافية للتحكم في الهاتف بسلاسة أكبر.

طريقة الاستخدام

من قائمة الإعدادات، ابحث عن خيار “الميزات المتقدمة” وبعد فتحه انقر على خيار “الإيماءات”، ومن هناك يمكنك التعرف على الإيماءات المتاحة وطريقة الاستفادة منها.

التنبؤ بعادات المستخدم

يمنح الذكاء الاصطناعي هواتف غالاكسي ميزة مذهلة للغاية، وهي التنبؤ بعادات المستخدم، التي تحدد عادات استخدام التطبيقات لجدولة تحديثاتها في الخلفية في أوقات لا تتعارض مع استخدامها، لتفتح بسرعة وتكون جاهزة متى احتاجها المستخدم، كما يمكنها إيقاف عمل التطبيقات في الخلفية بشكل تلقائي في أوقات معينة مثل وقت النوم.