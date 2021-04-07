نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي موبايل pubg new state خريطة كاراكين Karakin اليوم بتاريخ 7 أبريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت ببجي موبايل pubg new state رسمياً اليوم الأربعاء بتاريخ السابع من شهر أبريل الجاري عبر الحسابات الرسمية للعبة ببجي الأصلية العالمية عن انتهاء وقت المزاح وبدء تفعيل خريطة كاراكين بشكل رسمي اعتباراً من اليوم، فقط قم بترك ما بيديك الآن وقم بالهبوط على خريطة Karakin الجديدة، ثم قم بإيقاظ أصدقائك في الفريق واهبط في خريطة ببجي الجديدة تماماً، وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن الخريطة الجديدة أكثر تشويقاً وإثارة.

ببجي موبايل pubg new state

تعتبر لعبة ببجي موبايل من أهم الألعاب الإلكترونية حول العالم، وقد تم اختيارها كأفضل لعبة من جانب ما يزيد عن مليار لاعب حول العالم، وقد تم تصميمها لتناسب أجهزة الموبايل، وقد تم إتاحتها بشكل مجاني في كل مكان وفي أي زمان لمن يرغب في خوض تجربة اللعب، وكانت قد أعلنت ببجي موبايل عن أخر تحديث ببجي لها بتاريخ السابع من شهر مارس الماضي نسخة رقم 1.3 وضع المائة إيقاع الجديد.

كما أعلنت ببجي الأصلية عن فترة الموسم الثامن عشر من رويال باس، حيث بدأ الموسم اعتباراً من تاريخ السابع عشر من شهر مارس الماضي، ويستمر حتى تاريخ الخامس عشر من شهر مايو القادم، ومن مزايا لعبة ببجي موبايل أنها دائمة التطوير والتحديث، حيث تعلن بشكل مستمر عن فعاليات وتحديات بشكل يومي، كما تضيف ببجي البنادق الرشاشة والأسلحة الخفيفة لزيادة الإثارة والتشويق.

كما تعلن لعبة PUBG MOBILE عن تحديثات شهرية تعمل على توفير ميزات لع وأوضاع جديدة تأتي ضمن التحسينات الجديدة التي تضاف من قبل اللعبة، وينتج عن ذلك الاستمرار في تطوير ببجي وتوسيع نطاقها، كما تسعى اللعبة دائماً لمحاربة الغش من أجل خلق بيئة لعب نزيهة ومتوازنة في حال التزم كافة اللاعبين بقوانين اللعبة.

خريطة ببجي الجديدة Karakin

أصدرت لعبة ببجي موبايل تنبيهاً لكافة اللاعبين بتغيير الخطط ليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 7 أبريل 2021م، حيث ستهبط بالمظلة إلى خريطة كاراكين Karakin الجديدة للفوز بأول عشاء دجاج لك على أرض الخريطة الجديدة.

حيث يمكن مشاركة 64 لاعباً بحد أقصى في كل مباراة من مباريات ببجي التي تكون في خريطة كاراكين، حيث تختبر معارك بعيدة المدى بواسطة البنادق في الجبال، إلى جانب معارك المدينة التي تحتاج إلى استراتيجية، بالإضافة إلى معارك مليئة الإثارة في أعماق الأرض المظلمة.

وأوضحت لعبة موبايل بشأن الخريطة الجديدة أنها تقع في ساحل شمال أفريقيا، وتمتد خريطة كاراكين Karakin الحديثة على مساحة 4 كم مربع، وهي منطقة جافة ومفتوحة أمام اللاعبين ومليئة بالصخور، كما أنها مليئة بالتحديات، كما أعلنت اللعبة عن أن خريطة فيكيندي لن تعد متاحة بعد إطلاق خريطة كاراكين.