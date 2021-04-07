نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط لعبة ماين كرافت التعليمية للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج minecraft education 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع التطور التكنولوجي الرهيب والمذهل الذي نعيش فية حاليا أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله علي أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات الأمم والشعوب العربية، ومن هذا المبدأ أكدت كذلك وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية علي ضرورة خلق جيل قادر علي مواجهة كافة التطورات الرقمية والمعرفة البرمجية، ولذلك يتم تفعيل مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت والتي تحقق أهداف ورؤية المملكة للمستقبل القريب.

مدرستي تبرمج 2021

مدرستي تبرمج عي مبادرة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وشركة مايكروسوفت يتم من خلالها تطوير وتنمية الرقمنة والتكنولوجيا لكافة المشتركين، يتم الإشتراك في المسابقة عن طريق تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية علي أحدي الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي علي البرامج التالية Microsoft, iOS, windows, Android, Linux, Mac, xbox360، يتم تفعيل اللعبة بعد تحميلها علي الهاتف المحمول الخاص بالطالب أو جهاز اللاب توب الشخصي، ويتم إختيار ساعة برمجة للتمكن من فهم تفاصيل المسابقة للتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة منها واجتياز كافة المنافسات بنجاح.

خطوات تفعيل لعبة ماين كرافت التعليمية 2021

تم بالفعل قبول اكثر من 4 مليون طلب للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج خلال الأيام الماضية، وتنتهي عملية قبول الطلبات يوم الخميس 17 من شعبان 1442، ويتم ع مرحلتين متتاليين للمسابقة وهما

المرحلة الأولي وتهدف إلى تفعيل ساعة برمجة للمشاركة بين الطالب والمعلم وولي الأمر.

المرحلة الثانية تهدف الي تشجيع الإبتكار وإنتاج التكنولوجيا وتطوير الفكر الرقمي والمعرفي.

يمكنكم الآن الإشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية وتثبيتها على الجهاز الإلكتروني الشخصي الخاص بك وإتباع الخطوات التي نعرضها لحضراتكم