نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة العراقية الإخبارية 2021 على جميع الاقمار الصناعية بجودة Hd في المقال التالي
تردد قناة العراقية، تعد تلك القناة من أكثر القنوات الإخبارية التي تنال شهرة واسعة بين الجماهير، حيث يبحث الكثير من الأفراد عن تردد قناة العراقية الإخبارية والتي تقدم الخبر بمصداقية شديدة، ويتابعها ملايين المشاهدين في الوطن العربي، ولا تقتصر المشاهدة على المواطن العراقي فقط، ويتم إذاعة برامج القناة على مدار اليوم بدون التعرض لأي توقف، كما يتواجد تردد القناة على الاقمار الصناعيه المختلفة مثل نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، ولذلك يشاهدها الملايين في جميع انحاء العالم للعربي، ونقدم لكم في هذا المقال التردد الجديد الخاص بالقناة وذلك على القمر الصناعي نايل سات وقمر عرب سات وايضا القمر الصناعي هوت بيرد، تابعوا معنا.
تردد قناة العراقية على النايل سات
للتمكن من مشاهدة برامج القناة الرائعة التي تقدم جميع تغطية متكاملة لجميع الأحداث على مستوى العالم، كما أنها تنقل الاخبار بمصداقية شديدة، هذا إلى جانب تقديما لاخر تطورات الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم، يمكنهم متابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات عبر ضبط التردد الموجود في الجدول التالي ..
|تردد القناة
|12562
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|استقطاب
|أفقي
|قمر صناعي
|نايل سات
تردد قناة العراقية على عرب سات
يمكنكم مشاهدة برامج القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك عبر ضبط التردد الموجود في الجدول أمامكم ..
|تردد القناه
|11747
|قمر صناعي
|عرب سات
|استقطاب
|رأسي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة العراقية على هوت بيرد
يمكنكم متابعة برامج القناة المختلفة على مدار 24 ساعة وذلك على قمر هوت بيرد عن طريق ضبط التردد الموجود في الجدول التالي على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم ..
|تردد القناه
|11373
|استقطاب
|افقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|معدل الترميز
|27500
|قمر صناعي
|هوت بيرد
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط تردد قناة العراقية الإخبارية 2021 على جميع الاقمار الصناعية بجودة Hd على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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