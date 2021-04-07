رسالة خطرة متداولة على تطبيق واتساب.. احذر منها

حذر العديد من المستخدمين من رسالة خطيرة على التطبيق الشهير واتساب WhatsApp خلال هذه الفترة، وجاء التحذير من رسالة نصية تصل على التطبيق من احد الأصدقاء يطالبك فيها بإرسال رمزاً مكوناً من ستة أرقام فقط تم إرساله إليك عن طريق الخطأ، وهنا يجب عليك عدم الرد عليه حيث أنها رسالة خطيرة لا يجب التعامل معها.

رسالة خطرة على تطبيق واتساب

ومن جانبه كشف موقع ” indiatoday” أنه ينبغي على المستخدمين للتطبيق التأكد أولاً من مرسل تلك الرسالة، وهل هى من صديقك بالفعل أم انه قد وقع ضحية للهاكرز وتم بالفعل الاستيلاء على حسابه في واتساب، ويجب عليك التأكد قبل إرسال تلك الرسالة إلى جهات الاتصال التي تطلب ذلك وتأكد أنه من أصدقائك قبل أن تقع ضحية لعملية احتيال ونصب مما يؤدي إلى اختراق حسابك.

والجدير بالذكر انه من وقت لأخر قد يتعرض مستخدموا هذا التطبيق الشهير التابع لشركة فيس بوك، إلى عمليات نصب وسائل من أجل التصيد، وفي الكثير من الأحيان قد يصعب التعرف على نوعية تلك الرسائل بسبب تنوعها، ويجب التعامل مع تلك الرسائل التي تصل لك عبر التطبيق بحذر شديد حتى لا تقع فريسه سهله لهؤلاء الهاكرز خلال هذه الفترة، وقد يعملون على ابتزازك بع الاستيلاء على حسابك أو البيانات الشخصية الخاصة بك.

وكان الإذاعي Alexis Conran قد حذر مستخدمي تطبيق واتساب من عملية احتيال جديدة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” عدد من التغريدات حذر فيها من الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى الهاتف عبر التطبيق من صديق لك مكونة من رمز مكون من 6 أرقام وأنها رسالة خطأ، وهل يمكن تحويلها مؤكداً أنه أمر عاجل، فيجب ألا ترد.