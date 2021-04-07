ميزة ينتظرها الملايين من تطبيق واتس آب لا زالت تحت الاختبار

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عمر شويل - جدة ميزة ينتظرها الملايين من تطبيق واتس آب، تطبيق واتساب الشهير الذي يستخدم من قبل الملايين حول العالم العربي والغربي فهو من أفضل التطبيقات المتاحة للتواصل الاجتماعي والدردشة المجانية بين الأشخاص في مختلف بقاع العالم حيث يتميز تطبيق واتساب بالعديد من الخدمات والمميزات الرائعة واستمرار التطبيق في تقديم الأفضل للمستخدمين وبشكل دائم وعلى الرغم من الفترة الماضية التي تخللتها الإشاعات عن تطبيق واتساب إلا أنه مازال كما هو الأفضل بالنسبة للكثير من المستخدمين وأعلنت شركة واتساب عن إتاحة خدمة جديدة هامة للمستخدمين ما زالت حتى الآن تحت الاختبار.

ميزة واتساب المنتظرة من الملايين

أوضح الموقع التقني موقع WABetaInfo تقريرًا عن ميزة واتساب الجديدة المنتظرة والتي تم الإعلان عن العمل عليها منذ فترة بسيطة حيث ذكر أن ميزة تطبيق واتساب المترقبة هي من الخدمات التي ستقوم بالتسهيل من نقل جميع البيانات من ملفات مستلمة وسجلات الرسائل والحسابات الشخصية للمستخدم من جهاز الأندرويد إلى جهاز يعمل بنظام تشغيل IOS أو العكس من جهاز IOS إلى جهاز أندرويد.

موعد إطلاق ميزة واتساب الجديدة

ونظرًا لتقرير موقع WABetaInfo التقني فإنه حتى الآن لم يتقرر الموعد الأخير لإطلاق خدمة تسهيل النقل من أندرويد إلى IOS المقدمة من واتساب فهي حتى الآن ما زالت تحت الاختبار وقد تتوفر مستقبلًا مع تحديثات واتساب المستمرة.

النقل من أندرويد إلى IOS في واتساب

وإلى أن يتم الإعلان عن خدمة واتساب الجديدة يمكن للمستخدم الذي يرغب في نقل بيانات الشخصية في واتساب من جهاز يعمل بنظام تشغيل معين لجهاز يعمل بنظام تشغيل مختلف استخدام أي وسيلة خارجية لنقل تلك المعلومات والملفات مع العلم أن المحادثات والملفات تحفظ في Drive لأجهزة الأندرويد وتحفظ في ICloud لهواتف الأيفون.