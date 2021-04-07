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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات جديدة عن تطبيق YouTube Kids للأطفال في المقال التالي
معلومات عن تطبيق YouTube Kids، يتصدر الآن العديد من مواقع البحث إعلان شركة يوتيوب حيث قامت شركة يوتيوب الشهيرة بالإعلان عن توفيرها لنسخة مناسبة للأطفال باللغة العربية في ما يقرب من خمسة عشر دولة عربية تقع في الشرق الأوسط وهو ما سبب مفاجأة للكثير من الأشخاص لأن التطبيق الجديد المصمم للأطفال سيساعد بشكل كبير في التصفح الآمن للأطفال مع الكثير من مميزات تطبيق YouTube Kids الأخرى.
مزايا تطبيق YouTube Kids الجديد
أتاحت شركة يوتيوب تطبيقها الجديد المناسب للأطفال بجميع الفئات العمرية تطبيق يوتيوب كيدز مع العديد من المزايا هي:
- التطبيق مخصص للأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 13 عامًا ليقدم محتوى مستقل ومفيد للأطفال والعائلة.
- يقدم التطبيق الفيديوهات التي تتوافق مع الأطفال والعائلة وتسمح للوالدين بالتحكم في استخدام التطبيق بما يتناسب مع الطفل.
- كما ويحتوي على مجموعة من القنوات التعليمية تحت مسمى التعليم والهوايات والموسيقى والرقص والأعمال اليدوية والفنون مما يساعد الأطفال على تخصيب مخيلتهم وطلق العنان لها للتعلم.
- كذلك تتواجد خاصية التوقف عن البحث فلا يعرض إلا الفيديوهات المحفوظة أو المسجلة مسبقًا ولا يمكن للطفل البحث عن المزيد.
- يقدم خاصية الملف الشخصي للطفل فيسمح لولي الأمر بتخصيص ملف شخصي للطفل يحتوي على برامج ومحتويات تتوافق مع عمر الطفل.
- واحدة من أفضل خدمات YouTube kids أنه يسمح للوالدين بأدوات مراقبة وإدارة لما يتم عرضه على الطفل أثناء تصفحه.
- وأيضًا ميزة أخرى هامة من التطبيق أنه يسمح بتوفير مدة معينة لتصفح الطفل للتطبيق وعند انتهائها يعرض إشعار للطفل بأن جلسته انتهت.
- كما ويتيح خاصية اختيار محتوى محدد لعرضه للطفل والسماح للطفل بمشاهدته.
- تتواجد منه نسخة باللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية على المتجر لجميع الهواتف الذكية سواء أندرويد أو الأيفون.
- إمكانية حظر محتوى أو قناة معينة لا تتناسب مع الطفل أو الوالدين وذلك بضغطة واحدة فقط.
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