معلومات جديدة عن تطبيق YouTube Kids للأطفال

معلومات عن تطبيق YouTube Kids، يتصدر الآن العديد من مواقع البحث إعلان شركة يوتيوب حيث قامت شركة يوتيوب الشهيرة بالإعلان عن توفيرها لنسخة مناسبة للأطفال باللغة العربية في ما يقرب من خمسة عشر دولة عربية تقع في الشرق الأوسط وهو ما سبب مفاجأة للكثير من الأشخاص لأن التطبيق الجديد المصمم للأطفال سيساعد بشكل كبير في التصفح الآمن للأطفال مع الكثير من مميزات تطبيق YouTube Kids الأخرى.

مزايا تطبيق YouTube Kids الجديد

أتاحت شركة يوتيوب تطبيقها الجديد المناسب للأطفال بجميع الفئات العمرية تطبيق يوتيوب كيدز مع العديد من المزايا هي: