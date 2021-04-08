نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات واتساب الذهبي 2021 WhatsApp Gold التي تغنيك عن التطبيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات واتساب الذهبي البرنامج المميز الذي يحمل العديد من المميزات الرائعة التي لا تتوفر في تطبيق واتساب الرسمي، فدعونا نتعرف على أهم المميزات التي يمتلكها تطبيق واتساب الذهبي.

أبرز مميزات واتساب الذهبي

يمتلك واتساب الذهبي العديد من المميزات الرائعة، وهي ما جعلت الكثير من المستخدمين يعتمدون عليه بصورة كبيرة، ومن أبرز مميزات واتساب الذهبي:-

تطبيق مجاني بصورة تامة يحمل العديد من المميزات المتطورة.

التطبيق صغير الحجم ولا يحتاج إلى مساحة تخزينية مرتفعة على الهاتف.

يدعم جميع أنظمة اندرويد المتاحة.

يمكنك من خلاله إخفاء ظهور أنك متصل الآن.

كما يمكنك أن تقوم بحظر بعض الأشخاص الذين لا ترغب في التحدث إليهم.

علاوة على ذلك يمكنك أن تقوم بمشاهدة حالات الأخرين دون أن يعرف الأخرين ذلك.

ومن المميزات الرائعة في التطبيق أنه يمكنك أن تقوم بقراءة الرسائل التي حذفها الأخرين.

كذلك يمكنك إخفاء علامتين الصح باللون الأزرق عند قراءة الرسائل.

ومن المميزات الرائعة الموجودة في التطبيق أنه يمكنك أن تقوم بتشغيل رقمين في نفس الوقت.

وكذلك التحكم في قفل الرسائل بأكثر من طريقة مثل القفل برقم سري أو القيام بقفل المحادثة عن طريق النمط وغيرها.

واتساب الذهبي وقطع الانترنت

من المميزات الرائعة الموجودة في تطبيق واتساب الذهبي أنه يمكنك أن تقوم بقطع الإنترنت عن واتساب فقط، ففي كثير من الحالات نحتاج إلى تشغيل الإنترنت على الهاتف، دون أن تزعجنا رسائل واتساب في هذا التوقيت.

ثيمات واتساب الذهبي

من المميزات الرائعة الموجودة في واتساب الذهبي أنه يضم العديد من الثيمات المميزة التي تعمل على تغيير شكل واتساب تماما، كما يمكنك أن تقوم بتحميل العديد من الثيمات من خلال مواقع الإنترنت المختلفة.

علاوة على إمكانية استعادة الثيمات التي قمت بتطبيقها من قبل، كما يمكنك أن تقوم بحذف جميع الثيمات دفعة واحدة.