نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف Poco f3 افضل المميزات وابرز العيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف Poco f3 الهاتف المميز الذي يمتلك أداء قوي، مع الحرص على توفر العديد من المواصفات والإمكانيات المذهلة، حيث يأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 870، مع تضمين العديد من المميزات الرائعة التي جعلت الهاتف من أقوي الهواتف الموجودة في الأسواق حاليا، فدعونا نتعرف سويا على أهم المواصفات التي يتمتع بها الهاتف.

مواصفات هاتف Poco f3

هاتف Poco f3 يدعم شريحتي اتصال من نوع نانو مع دعم اتصالات الجيل الخامس من نوع 5g، والهاتف مصنع من الزجاج مع وجود إطار من البلاستيك.

وشاشة الهاتف من نوع ameldo بحجم 6.67 بوصة، وتأتي شاشة الهاتف بدقة 2400×1080، مع كثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة.

وبالنسبة للذاكرة الخاصة بالهاتف فهو يتوفر بأكثر من إصدار فهناك إصدار بذاكرة صلبة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا بايت، وهناك إصدار بذاكرة صلبة بحجم 256 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت.

والكاميرا الخلفية الموجودة في الهاتف هي كاميرا ثلاثية بارزة بعض الشيء عن ظهر الهاتف، الأولي بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 5 ميجا بكسل، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 20 ميجا بكسل.

وتأتي البطارية بسعة 4520 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع، ويمكن شحن البطارية بالكامل في أقل من ساعة.

سعر هاتف Poco f3

بالنسبة للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت تأتي بسعر 6300 جنيها مصريا، وبالنسبة للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام فتأتي بسعر 7200 جنيها مصريا.

مميزات وعيوب Poco f3

من مميزات الهاتف Poco f3

يعتبر سعر الهاتف مناسب جدا مقارنة بالإمكانيات التي يقدمها.

يتميز الهاتف بالأداء القوي، والجسم النحيف الذي يمكنك من استخدام الهاتف بيد واحدة.

ومن عيوب الهاتف Poco f3