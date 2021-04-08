الخصوصية في واتساب الذهبي 2021 WhatsApp Gold والحصول على مميزات بلا حدود

الخصوصية في واتساب الذهبي هي مجموعة من المميزات الرائعة التي يتيحها لك التطبيق حتى تتمكن من الاستمتاع بالمحادثات مع أصدقائك، والتخلص من المتطفلين الذين قد يسببون لك إزعاجا كبيرا أثناء استخدام التطبيق، فدعونا نتعرف سويا على أبرز خيارات الخصوصية في التطبيق.

مميزات الخصوصية في واتساب الذهبي

هناك العديد من خيارات الخصوصية في واتساب الذهبي التي تجعلك تستمتع بالتطبيق بعيدا عن أعين المتطفلين، ومن أبرز خيارات الخصوصية الموجودة في واتساب الذهبي:-

إمكانية إخفاء أخر ظهور، وهو ما يعني أنك سوف تتمكن من استخدام التطبيق بحرية تامة دون أن يعرف أحد من أصدقائك أنك متصل في هذه اللحظة.

كذلك من مميزات الخصوصية الرائعة في واتساب الذهبي أنه يمكنك إخفاء جاري الكتابة الآن، بحيث تتمكن من كتابة الرسائل دون أن يظهر ذلك للطرف الأخر.

علاوة على ذلك يمكنك مشاهدة حالات الأخرين دون علمهم، وكذلك القيام بتحميلها على هاتفك مهما كان نوعها.

مميزات أخري في واتساب الذهبي

واتساب الذهبي من التطبيقات المطورة من التطبيق الرسمي واتساب ولذلك فهو يتضمن العديد من المميزات الرائعة، ومن أبرز هذه المميزات:-

إمكانية إرسال فيديوهات إلى الأصدقاء بحجم أكبر، فالتطبيق الرسمي يتيح لك إرسال الفيديوهات بحجم محدود، ولكن واتساب الذهبي يتيح لك إرسال فيديوهات بحجم يصل إلى 30 ميجا بايت.

وبالنسبة للمقاطع الصوتية فيمكنك أن تقوم بإرسال مقاطع صوتية يصل حجمها إلى 100 ميجا بايت.

ولا تتوقف المميزات عند هذا الحد، حيث يمكنك الآن أن تقوم بكتابة حالة بعدد حروف أكبر حيث يمكنك كتابة حالة مكونة من 250 حرف.

واتساب الذهبي وإرسال الصور

يمنحك واتساب الذهبي العديد من المميزات، ومنها ميزة إرسال الصور بعدد أكبر من ذي قبل، حيث يمكنك أن تقوم بإرسال صور بعدد 90 صورة في المرة الواحدة، وهو ما يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد.