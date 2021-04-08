نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سامسونج s21 تقسيط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يختلف سعر سامسونج s21 في السعودية بحسب المواصفات والإمكانيات الخاصة بكل موديل والتي تتضمن العديد من المزايا الحصرية في هاتف سامسونج s21 الجديد كما يختلف سعر التقسيط عن سعر الشراء النقدي لكن خلال هذه الفترة قامت سامسونج السعودية بتقديم العديد من عروض تقسيط سامسونج s21 بمناسبة طرحه في السعودية مع العديد من الهدايا من منتجات سامسونج.

سعر سامسونج s21 في السعودية

أطلقت الشركة مؤخرًا 3 من أفضل هواتف سامسونج فئة 21s وهي Galaxy S21 5G بتكنولوجيا الجيل الخامس و Galaxy S21‎+‎ 5G إضافة إلى الفئة الأعلى وهي هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G.

ولكل من هذه الفئات الثلاثة سعر مختلف بحسب المواصفات والمكونات والمزايا حيث يبدأ سعر Galaxy S21 5G عند 3149 ريال فيما يبدأ سعر سامسونج Galaxy S21‎+‎ 5G عند 3799 ريال بينما يصل سعر سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G 4799 ريال.

عروض تقسيط سامسونج s21 في السعودية

أما عن عروض تقسيط سامسونج s21 في السعودية فتشمل التقسيط بدون فوائد على 6 أشهر وحتى 12 شهرًا بأقساط سهلة ابتداءً من 262.00 ر.س في الشهر ولمدة 12 شهرًا بالنسبة للهاتف الأول في هذه الفئة وهو سامسونج s21 5G أما تقسيط سامسونج s21+ فيبدأ من 317 ريالا على 12 شهرًا في حين يبدأ سعر سامسونج s21 الترا عند 400 ريال شهريًا على مدار عام كامل.

مواصفات سامسونج s21 الجديد كليا

يأتي سامسونج s21 بالعديد من المواصفات والمزايا إلا أن أهم ما يميز هذه الفئة أنها أسرع شريحة في هواتف Galaxy حيث تأتي مع معالج 5nm يتيح الانسيابية في تعدد المهام وسرعة فائقة في بث المحتوى.

كما يأتي هاتف سامسونج s21 مع شاشة Dynamic AMOLED 2X توفر تجربة فريدة من المشاهدة حتى تحت أشعة الشمس مع دقة عالية في الصور تصل إلى 8k بسرعة 24 لقطة في الثانية.

كما يوفر مستشعر 64MP دقة عالية ووضح كبير في الصورة مع إمكانية تقريب الصور Hybrid Optic Zoom و Super Resolution التي تتيح لك تقريب الصورة حتى 30 مرة بمنتهى الوضوح والدقة مع خاصية Zoom Lock الجديدة التي تتيح لك تثبيت اللقطات.