LG تعد بتحديث هواتفها الذكية الرائدة لبضع سنوات

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت LG رسميا إغلاق قسمها للهواتف المحمولة، لكنها عادت وأكدت الآن أن هواتفها الذكية الرائدة، والتي طرحتها هذا العام والعام الماضي، ستتلقى ثلاثة تحديثات لنظام أندرويد.

وستقوم الشركة الكورية الجنوبية بتحديث بعض هواتفها الذكية، عبر أنظمة أندرويد الحديثة 11 و12 و13، وفقا لموقع tomsguide.

وأوضح التقرير أن قائمة الأجهزة التي ستتلقى التحديثات، تشمل الهواتف الذكية من طرازات G وV، بالإضافة إلى هواتف سلسلتي Velvet وWing الذكية الجديدة.

ويمكننا أن نستنتج -من هذا المنطلق- أن خطط الشركة تشمل تحديث LG G8 وLG V50 وLG V60 وLG Velvet وLG Wing إلى أندرويد 13، حيث احتوت جميع هذه الطرازات منذ إطلاقها على نظام التشغيل أندرويد 10.

كما وعدت الشركة بالتحديث إلى أندرويد 12، لـ LG Stylo 6 وبعض الهواتف الذكية من مجموعة طرازات LG K.

في هذا السياق، ستواصل LG تصنيع الهواتف المحمولة في الربع الثاني؛ للوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركات النقل والشركاء؛ ما يعني أنه لا يزال بإمكان العملاء شراء هواتف LG الذكية المتوفرة حاليا، وبالنسبة لأجهزة معينة، سيتم توفير دعم الخدمة وتحديثات برامج الأمان لفترة زمنية معينة.

وأكدت الشركة أنه بفضل التحديثات، يمكن لعملاء ومحبي منتجات LG الاستمرار في شراء المنتجات الحالية للشركة، والمتوفرة حاليا، وأضافت أيضا أنه سيتم تحديث الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل وتصحيحات الأمان.