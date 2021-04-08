نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد السعودية الرياضية ksa sports hd // مباراة الأهلي والرائد اليوم 2021/04/08 المعلق والوقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة السعودية الرياضية من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، والبحث عن تردد السعودية الرياضية من أشهر كلمات البحث في المملكة من قبل عشاق الرياضة في السعودية، فالقناة في الفترة الأخيرة استطاعة أن تحصل على العديد من الحقوق القوية مثل مباريات السوبر الإسباني في كرة القدم بنظامه الجديد، والنقل المجاني المفتوح لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من أهم حقوق القناة الحصرية، ويتابع الدوري السعودي الملايين في السعودية وخارج السعودية لقوة المنافسة بين الفرق السعودية التي تضم أفضل اللاعبين في العالم، وتدفع مبالغ كبيرة لجلب أمهر اللاعبين.

تردد السعودية الرياضية الناقلة مباراة الأهلي والرائد اليوم

القنوات الرياضية السعودية شهدة تطور مذهل في الفترة الأخيرة، فالقنوات رغم أنها تبث بالمجان إلا أنها تستخدم أفضل أجهزة البث الفضائي في العالم، وتبث بتقنية 4K وعبر الجوال لكي يمكن متابعة المباريات في أي مكان، لذا تحظى القناة بنسبة مشاهدة كبيرة داخل المملكة وفي الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 24 14 6 4 6 20:45 25 48 2 الشباب 24 13 6 5 6 31:47 16 45 3 الاتحاد 24 11 9 4 6 26:37 11 42 4 التعاون 24 10 8 6 6 20:30 10 38 5 النصر 24 10 6 8 6 30:40 10 36 6 الإتفاق 24 10 5 9 6 37:37 0 35 7 الأهلي 24 10 5 9 6 41:36 -5 35 8 القادسية 24 7 10 7 6 38:36 -2 31 9 الفتح 24 9 4 11 6 44:40 -4 31 10 أبها 25 9 4 12 5 44:37 -7 31 11 الفيصلي 24 7 9 8 6 30:30 0 30 12 الرائد 24 8 5 11 6 35:35 0 29 13 الباطن 24 7 7 10 6 43:34 -9 28 14 الوحدة 25 8 3 14 5 52:35 -17 27 15 ضمك 24 6 6 12 6 43:33 -10 24 16 العين 24 5 5 14 6 48:30 -18 20

أهم برامج القنوات الرياضية السعودية

تقدم القنوات الرياضية السعودية العديد من البرامج الرياضية سواء نقل مباريات الدوري السعودي، أو البرامج الحوارية التي تتابع كل أحداث الرياضة في السعودية، وتقدم الأستوديوهات التحليلية للمباريات قبل نقلها مباشراً، ويعتبر برنامج الديوانية من أشهر البرامج التي تقدم على القنوات الرياضية السعودية، الذي يضم نخبة ممتازة من المحللين في كرة القدم.

تردد السعودية الرياضية نايل سات

التردد 12149 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

أهم المعلقين على القنوات

تضم باقة القنوات الرياضية السعودية كوكبة ممتازة من المعلقين، الذين يثرون المباريات بتعليقاتهم المتميزة ومنهم “فهد العتيبي، عبد الله الحربي، سمير المعرفي، محمد الخامسي، مشاري القرني، راشد الدوسري، عيسى الحربيين، عبد الله الغامدي”