نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر بلايستيشن 5 في السعودية وكيفية الحصول عليه من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاي ستيشن 5 هو أحدث النسخ في عالم الألعاب الخاصة بالشركة اليابانية سوني والتي تأخرت في إطلاقه نتيجة لجائحة كورونا، وتستمر الشركة اليابانية في تقديم التحديثات في ألعاب بلاي ستيشن وسوف نتعرف على أسعار بلاي ستيشن 5 في المملكة وإصدار عام 2020/2021، سعر بلاي ستيشن في السعودية فاق التوقعات ووصل عالمياً إلى سعر 499 دولار أي ما يقارب أقل من 2 ألف ريال، وقد انتظره الكثيرين بشوق بعد الإعلان عن نزوله ومواصفاته الكثيرة الواقعية التي تجذب الأطفال إلى تجربة عالم الألعاب الأقرب إلى الواقعية، سوني بلاي ستيشن نعرضه لكم وأسعاره وكيفية الحصول عليه.

سعر بلايستيشن 5 في السعودية

على الرغم من التكهنات بارتفاع سعر بلاي ستيشن عند إطلاقه إلا انه متوفر بأسعار مناسبة لدى عدد من مواقع البيع في المملكة وأتت الأسعار أقل من التوقعات التي تم الإعلان عنها من قبل حتى أن بعض المواقع العالمية من المتاجر وضعت بعض الأسعار ثم قامت بسحبها مرة أخرى لتأتي أسعار بلاي ستيشن 5 في السعودية كالتالي:-

يتواجد نسختين من لعبة بلاي ستيشن منها العادية والرقمية ولكل منهما سعر خاص بها.

النسخة العادية من بلاي ستيشن 5 جاءت بسعر 2299 ريال سعودي

النسخة الرقمية فقد جاءت بسعر أقل وقيمتها 1839 ريال سعودي.

مواصفات جهاز بلاي ستيشن 5

تعمل شركة سوني اليابانية على تطوير الألعاب التي تهم الأفراد حول العالم ومنها بلاي ستيشن وهناك اهتمام خاص في المملكة بهذا النوع من الألعاب لذلك يحرص الأفراد على شراء النسخ الأحدث التي تتلافى عيوب النسخ السابقة ولذلك نجد مواصفات مميزة في بلاي ستيشن 5 منها:-

سعة التخزين في جهاز بلاي ستيشن 5 تصل إلى 825 جيجا بايت.

يدعم الجهاز خاصية التوصيل بالشاشة بدقة عالية ويمكن توصيله بالتليفزيون بدقة عالية

4320P

4320P يمنح الجهاز الطفل مزيد من الإثارة والتشويق مع الصوت ثلاثي الأبعاد.

الواقعية في اللعب من خلال ما يضفيه الجهاز من ظلال وانعكاسات أثناء اللعب.

الجهاز مزود بذاكرة وصول عشوائي ومعالج الرسومات ومعالج ثنائي النواة مما يزيد من سرعته.

سعر دراع بلايستيشن 5 في السعودية

تضاربت الأقاويل عن سعر بلاي ستيشن في العام 2020 ثم عند نزوله في عام 2021 وتأخره هذا كان ناتج عن جائحة كورونا، إلا أن الأسعار كانت متميزة وأتى سعر بلاي ستيشن 5 في المملكة في منافذ البيع المختلفة للنسخة العادية 2299 ريال سعودي بينما النسخة الرقمية فأت بسعر 1839 ريال سعودي.

أماكن توافر بلاي ستيشن 5

يتواجد بلاي ستيشن 5 في المملكة في عدة أماكن معروفة ويمكن السؤال عليه هناك فهو متوفر في المتاجر العادية والرقمية ومن هذه الأماكن:-

سوق نون.

مكتبة جرير.

موقع أمازون.

المتاجر الإلكترونية.

موقع علي بابا.

الحصول على بلاي ستيشن من مكتبة جرير

من المكتبات المتخصصة في الألعاب المتنوعة ويتوفر جهاز بلاي ستيشن على موقع المكتبة وتنتشر فروع المكتبة في كافة أنحاء المملكة لذلك فهي الأقرب من حيث الشراء سواء بالطريقة العادية أو بالطريقة الإلكترونية ويمكن طلب الجهاز من خلال الخطوات التالية:-