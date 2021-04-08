نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في لعبة ماين كرافت التعليمية عبر منصة مدرستي في المقال التالي
لعبة ماين كرافت التعليمية تسجيل دخول العديد من الطلاب يرغبون في التعرف على طريقة تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية، حيث أنها من الألعاب التي نالت الإعجاب من مواطني المملكة العربية السعودية فمن خلالها تمكن الطلاب من التطوير من مهاراتهم، ولذلك سنذكر لكم الآن أسهل الخطوات لتحميل لعبة ماين كرافت.
لعبة ماين كرافت التعليمية تسجيل دخول
رابط تحميل لعبة ماين كرافت، الشركة الخاصة باللعبة قامت بإطلاق رابط لعبة ماين كرافت التعليمية لكي يتمكن الطلاب من تحميل اللعبة بشكل مباشر بالأخص الإصدار التعليمي المجاني الذي لا يحتاج إلى دفع أي أموال.
ولعبة ماين من الألعاب التي يبحث عنها العديد من الطلاب بالأخص في الآونة الأخيرة، ويمكن تحميل لعبة ماين كرافت.
تسجيل الدخول لعبة ماين كرافت
يوجد العديد من الطلاب الذي لا يعرفون طريقة الدخول إلى لعبة ماين كرافت التعليمية، حيث أنهم يبحثون دائماً عن الطريقة المناسبة لتسجيل الدخول إلى لعبة ماين كرافت وذلك من أجل الدخول إليها عن طريق الخطوات الآتية:
- يتم تشغيل لعبة ماين كرافت وبشكل مباشر من خلال الحاسوب.
- النقر على تسجيل الدخول، من ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك على منصة مدرستي وهو الذي ينتهي @mkhb.moe.gov.sa.
- إذا لم تجد تلك البريد الإلكتروني فيمكنك أن تحصل عليه من معلمك.
- وبعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بك، والنقر على تسجيل الدخول.
- سوف تقوم بالدخول مباشرة إلى صفحة لعبة ماين كرافت، والنقر على زر اللعب.
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