التردد الجديد لقناة سما السورية 2021 على جميع الأقمار الصناعية والبرامج التي تقوم بعرضها

التردد الجديد لقناة سما السورية، حيث توجد في العاصمة دمشق، وهي تقوم ببث الكثير من البرامج السياسية والاجتماعية، حيث أنها تقوم بعرض الأخبار الحصرية التي يهتم بها شريحة كبيرة من المشاهدين لمعرفة ما يحدث في سوريا، لذلك يتم البحث عن التردد بشكل كبير من قبل مشاهديها لكي يتمكنوا من معرفة الأخبار التي تشغل حيز التفكير لديهم ويريدون معرفة الأحداث كل يوم، حيث أنها تعد من أهم القنوات في العاصمة لأنها تعرض الأحداث بصفة مستمرة ومجانية أيضاً، حيث لا يكون للمشاهد بحاجة إلى دفع رسوم لمعرفة آخر الأخبار وأحدث التطورات التي يريد معرفتها، فهي أصبحت من أهم القنوات الإخبارية في سوريا لأنها تعرض جميع القضايا المهمة في سوريا وتقدم حلول لكل المشاكل التي تحدث في سوريا أو العاصمة دمشق.

التردد الجديد لقناة سما السورية

بدأت قناة سما السورية عرض برامجها في عام 2012، حيث كانت بديلاً عن القناة السورية دنيا التي كانت من أشهر القنوات الإخبارية في ذلك الوقت.

البرامج التي تقوم بعرضها قناة سما السورية

برنامج صباح الخير.

برنامج كلاسيكو الرياضي.

برنامج أجندة حوار السياسي.

برنامج أحوال الناس.

برنامج عيشها صح.

عيش الجو.

شاشة الحدث.

هوم.

تفسير القران الكريم.

نشرة الأخبار الرئيسية.

نشرة الأخبار المحلية.

الأحوال الجوية.

موجز العاشرة.

موجز الثانية عشرة.

فن club.

سما spot.

sama Drs.

التردد الجديد على النايل سات

التردد: 10921.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

التردد الجديد على مدار بدر4

التردد: 11687.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

التردد الجديد على عرب سات

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة سما السورية