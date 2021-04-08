نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناة سما السورية 2021 على جميع الأقمار الصناعية والبرامج التي تقوم بعرضها في المقال التالي
التردد الجديد لقناة سما السورية، حيث توجد في العاصمة دمشق، وهي تقوم ببث الكثير من البرامج السياسية والاجتماعية، حيث أنها تقوم بعرض الأخبار الحصرية التي يهتم بها شريحة كبيرة من المشاهدين لمعرفة ما يحدث في سوريا، لذلك يتم البحث عن التردد بشكل كبير من قبل مشاهديها لكي يتمكنوا من معرفة الأخبار التي تشغل حيز التفكير لديهم ويريدون معرفة الأحداث كل يوم، حيث أنها تعد من أهم القنوات في العاصمة لأنها تعرض الأحداث بصفة مستمرة ومجانية أيضاً، حيث لا يكون للمشاهد بحاجة إلى دفع رسوم لمعرفة آخر الأخبار وأحدث التطورات التي يريد معرفتها، فهي أصبحت من أهم القنوات الإخبارية في سوريا لأنها تعرض جميع القضايا المهمة في سوريا وتقدم حلول لكل المشاكل التي تحدث في سوريا أو العاصمة دمشق.
التردد الجديد لقناة سما السورية
بدأت قناة سما السورية عرض برامجها في عام 2012، حيث كانت بديلاً عن القناة السورية دنيا التي كانت من أشهر القنوات الإخبارية في ذلك الوقت.
البرامج التي تقوم بعرضها قناة سما السورية
- برنامج صباح الخير.
- برنامج كلاسيكو الرياضي.
- برنامج أجندة حوار السياسي.
- برنامج أحوال الناس.
- برنامج عيشها صح.
- عيش الجو.
- شاشة الحدث.
- هوم.
- تفسير القران الكريم.
- نشرة الأخبار الرئيسية.
- نشرة الأخبار المحلية.
- الأحوال الجوية.
- موجز العاشرة.
- موجز الثانية عشرة.
- فن club.
- سما spot.
- sama Drs.
التردد الجديد على النايل سات
- التردد: 10921.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: عمودي.
التردد الجديد على مدار بدر4
- التردد: 11687.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
التردد الجديد على عرب سات
- التردد: 11678.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
مميزات قناة سما السورية
- تقوم قناة سما السورية بتقديم محتوى متنوع وشيق جداً لكي يقوم بإرضاء جميع الأذواق، وجميع الفئات العمرية، فهي تهتم بسوريا بشكل خاص لأنها تخصص برنامج صباحي يهتم بعرض آخر تطورات وأخبار سوريا ومعالمها السياحية وجمالها، وتقوم بنشرها وعرضها للعالم بأجمعه.
- تحث على تقديم المحتوى الخاص بها بأسلوب صادق وراقي يحترم العادات والتقاليد والديانات والقواعد المختلفة.
- تتميز القناة بأنها تعرض المحتوى لديها بخاصية اس دي وهي خاصية سهلة الاستقبال على أي ري سيفر.
- تمتلك القناة مجموعة متميزة من الإعلاميين المعروفين والمتمكنين والمراسلين القادرين على تغطية الأحداث بشكل حصري وسرعة عرضه على القناة لجذب المشاهدين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التردد الجديد لقناة سما السورية 2021 على جميع الأقمار الصناعية والبرامج التي تقوم بعرضها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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