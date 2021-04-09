واتساب الأخضر الأصلي Whatsapp ومميزات وجودته على الهاتف

أصبح واتساب من التطبيقات الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة على كل هاتف، لأنه يسهل عملية التواصل بين الأهل والأصدقاء، وهو من التطبيقات المجانية ويوجد به عدة مميزات، وفيما يلي نعرض المعلومات الأساسية عن واتساب الأخضر الأصلي وطريقة تحميله على الهاتف بسهولة.

أهم المميزات التي توجد في تطبيق واتساب الأخضر

التطبيق متاح باللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية وعدة للغات أخرى حتى تتمكن من استخدامه باللغة المناسبة لك بسهولة.

لا يأخذ مساحة كبيرة من هاتفك.

التطبيق مجاني بالكامل ولن تحتاج إلى دفع أي رسوم مالية لتحميله.

يمكنك تحميل التطبيق بسهولة من جوجل بلاي.

يمكنك من التواصل مع أصدقائك من خلال الرسائل المكتوبة أو الرسائل المسجلة.

يمكنك أن تقوم بالاتصال بأصدقائك مجانًا سواء مكالمة هاتفية أو فيديو.

يمكنك أن تقوم بمشاركة حالة خاصة بك كتابية أو فيديو أو صور حسب الرغبة.

يمكنك أن تتحكم فيمن يشاهد حالتك وصورتك الخاصة.

من الجدير ذكره أن تطبيق واتساب من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي لدى الكثير من المستخدمين، نظراً لاستخدامه في التواصل بين الأهل والأقارب، ويتم استخدامه بشكل عالمي، حيث يتواصل من خلاله المستخدمين من شتى بقاع العالم المختلفة في الوطن العربي والدول الغربية، ويفضله المستخدمين أكثر من تطبيق الماسنجر ولاين وغيرهم من التطبيقات المخصصة للتواصل الاجتماعي بين المستخدمين أيضاً، لذا احصل على واتساب الأخضر على هاتفك، نظراً أنه الأفضل.

مزايا إصدار واتساب الأصلي