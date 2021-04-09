مميزات ببجي الصينية Chinese Pubg Mobile الإصدار الأجدد ومميزاته عن الأصلية

من خلال موقعنا ثقفني ومن خلال هذا المقال نقدم لكم مميزات ببجي الصينية Chinese Pubg Mobile، اللعبة التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين للإستماع بها والتعرف على ما تتمتع به اللعبة من مزايا تبرزها عن غيرها من النسخ المشابهة لها، وتلك اللعبة التي حصلت على عدد كبير من التعليقات لتفضيل الكثير من المستخدمين الألعاب القتالية.

ما هى لعبة ببجي الصينية؟

تتمثل فكرة تلك اللعبة في تجمع مجموعة من المستخدمين يصل عددهم إلى مائة لاعب من أجل القتال في معركة ما والبقاء يكون للأقوى.

تعمل تلك اللعبة على إثارة اللاعبين على الإستمرار في اللعب ومحاولة الفوز به.

فيكون اللاعبين موجودين في مكان ما ويتنافس الجميع في القتال ويشترط بقاء واحداً منهم على قيد الحياة للفوز بها.

تعلن اللعبة عن الفائز بها في نهاية اللعبة، بعد أن يقوم كل لاعب بالبحث عن المزيد من الأسلحة التي تمكنه من الفوز.

مميزات لعبة ببجي الصينية

هناك العديد من المزايا التي تتمتع بها لعبة ببجي الصينية والتي يمكنا التعرف على بعضاً منها فيما يأتي:

إمكانية تحميل اللعبة على جميع الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد ونظام الأيفون.

تعتبر من فضل النسخ المتطورة من لعبة ببجي المتوفرة الآن.

دائماً ما يتم العمل على حل المشاكل التي تواجه المستخدم.

يحتوي على كافة الطقوس الجوية أثناء اللعب من أمطار، ضباب، وغيرهم.

ومن الجدير ذكره أن الإصدار الصيني من لعبة ببجي موبايل مفضل لدى الكثيرين عن لعبة ببجي موبايل الأصلية، نظراً أن هذا الإصدار له العديد من المزايا التي لا تحصى ولا تعد، وقد قدمناها لكم أعلاه، ويُذكر أن تلك اللعبة تنافس أمثالها من الألعاب، مثل لعبة كول أوف ديوتي، ولعبة فري فاير، وغيرهم.