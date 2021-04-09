نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النادي الأهلي الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة النادي الأهلي الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة أهم الأخبار الرياضية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم وتشكيل الفريق وكذلك الاستوديوهات التحليلية قبل المبارة والتي يتم استضافة افضل النجوم الرياضية مثل الكابتن الكبير طه بصري وخالد بيبو والعديد من نجوم الرياضة في النادي alahly، كما تقدم القناة بنقل مباريات كرة القدم الخاصة باشبال النادي الأهلي، لذا تعد قناة النادي alahly من القنوات التي يقبل عليها قطاع كبير من مشجعي كرة القدم في الوطن العربي، لهذا سنقوم بآلية ضبط تردد قناة النادي الأهلي على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة النادي الأهلي الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة alahly على القمر الصناعي نايل سات ومشاهدة افضل البرامج الرياضية المختلفة ومباريات كرة القدم للزمن الجميل التي تقوم إدارة القناة بنقلها لتعرف جماهير النادي alahly بالنجوم القادمة للنادي alahly والتي أبرزهم رئيس النادي محمود الخطيب الحائز على جائزة أفضل لاعب أفريقي والكرة الذهبية والعديد من الأرقام الفردية الكثيرة والبطولات العديدة، يمكنكم ضبط إشارة بث تردد قناة alahly عن طريق وضع التردد التالي:



التردد: 11747.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات

كما يمكنك ضبط تردد 11440 أفقي مع معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي لمشاهدة قناة alahly حيث تعد القناة من القنوات الرياضية المصرية المفتوحة والتي يقبل على متابعتها الكثيرون وذلك بجانب القناة الحصرية التي تتقبل المباريات في مصر on time sport، بالإضافة إلى القناة الأخري التي تنقل المباريات اون تايم سبورت 2.

برامج قناة النادي alahly

تعد أبرز البرامج الرياضية التي تقدمها شاشة قناة الأهلي والتي تلقي اهتمام بالغ من قبل الكثيرون هي (برنامج ستاد الأهلي، النشرة الرياضية، الأهلي اليوم، البيت الكبير) بالإضافة إلي بعض البرامج الرياضية الأخري التي يقدمها الشباب وكذلك بعض المباريات التي تم نقلها لفرق الصالات، يعد ابرز النجوم ومقدمي البرامج الرياضية في القناة التالي:



الكابت هانى رمزي مقدم برنامج البيت الكبير ويجاوره سهام صالح.

عدلي القيعي في برنامج ملك وكتابة ويجاوره إبراهيم منيسي.

احمد سمير وكريم كوجك وهيثم السعيد وأمير هشام.

وصنا معكم إلى الختام نتمنى لكم متابعة جيدة وسهوله في ضبط تردد قناة النادي الأهلي الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات