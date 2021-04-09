سعر Samsung Galaxy M12 في السعودية والدول العربية ومواصفات الهاتف

سعر Samsung Galaxy M12 في السعودية ،أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد وهو أحدث هاتف في سلسلة الـ M ويعتبر الهاتف المطور والمحدث عن هاتف Samsung Galaxy M11 من حيث تغير حجم النوتش وسعة البطارية والمعالج الرسومي ، ونحن هنا بصدد التعرف على هاتف سامسونج جالكسي ام 12 ومعرفة سعره وأهم مواصفات الهاتف المميزة.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي ام 12

الهاتف يأتي بوزن 221 جرام وأبعاد 164×75.9×9.7 ملم. يدعم الهاتف شريحتي أتصال من نوع نانو سيم. يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع. الهاتف مصنوع من البلاستيك بالكامل والظهر به نقش خفيف مقاوم للتبصيم. شاشة الهاتف به نوتش Water Drop مع مساحة 6.5 بوصة تأتي بجودة +HD بدقة 720×1600 بكسل. يأتي الهاتف بأكثر من إصدار للذاكرة الداخلية والعشوائية: الأول الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، والثاني الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت، مع دعم الهاتف لتزويد المساحة التخزينية. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية 48+5+5 ميجا بكسل وتدعم الكاميرات التصوير الواسع والبانوراما والماكرو مع العزل والبورتريه. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل. الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل وجودة HD بدقة 720 بكسل. يدعم الهاتف الأتصال قريب المدى. معالج الأداء Exynos 850 من شركة أكسونس 8 نانو، والمعالج الرسومي Mali-G52. يدعم الهاتف مستشعرات الأمان والحماية كبصمة الأصابع والـ Face Unlock. نظام تشغيل الهاتف Android 11 مع واجة سامسونج One UI Core 3.1. يدعم الهاتف المنفذ الخاص بالسماعات. يدعم منفذ الـ USB من نوع Type C. بطارية الهاتف تأتي بسعة 6000 مللي أمبير بقوة 15 وات. الهاتف متوافر في الأسواق باللون الأزرق والأبيض والأسود.

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سعر Samsung Galaxy M12 في السعودية وفي الدول العربية