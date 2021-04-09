نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سمسم للأطفال على النايل سات 2021 وعرب سات Semsem TV في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سمسم للأطفال على النايل سات وعرب سات، حيث أن القناة من القنوات التي تقدم محتوي مخصص للأطفال ولكن القناة تشهد إقبالا كبيرا من الآباء والأمهات أيضاً، نظراً لعرض القناة مجموعة من القصص التي تزيد من وعي الطفل، تقدم قناة سمسم للأطفال مجموعة مميزة من البرامج الإسلامية حيث أن القناة سعودية وتبث برامجها من ارض الحرمين الشريفين وتخاطب جميع الأطفال في مختلف العالم.

تسعي القناة في تقديم محتوي يهدف إلي تربية الطفل العربي علي القيم الإسلامية السمحة، وذلك من خلال برامج تربوية وبرامج تعليمية وايضا برامج مضحكة بالإضافة إلي البرامج والأناشيد الإسلامية، كما تقدم القناة سلسلة من الأطفال والشباب الذين يقدموا برامج الكرتون والعديد من البرامج الاخري، لذا يمكنك ضبط التردد الجديد لقناه سمسم من خلال بعض الخطوات البسيطة.

تردد قناة سمسم للأطفال على النايل سات

يمكنكم الآن إستقبال تردد قناة semsem للأطفال من خلال إعادة ضبط تردد البث الجديد كالتالي:



القمر الصناعي نايل سات التردد 11334 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة semsem على العرب سات

يمكنكم الآن أيضاً إستقبال التردد الجديد لقناه سمسم علي القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل التردد الجديد كالآتي:

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة سمسم الفضائية

تقدم القناة سلسلة كبيرة من الأناشيد الإسلامية الرائعة التي يحبها الأطفال وكذلك البرامج الدينية والتي تزيد من وعي الشباب والأطفال وترسيخ حب الايمان والتعلق بالصلاة ونشر العادات والتقاليد الطيبة في نفوس الأطفال، تسعي القناة في تقديم محتوي غير مسبوق والتي يضع القناة في منافسة شرسة مع قناة طيور العراق وكذلك القناة الأكثر شعبية قناة طيور الجنة.



كما تعد أهم البرامج التي يتم نشرها على القناة (برنامج السيرة النبوية، اقوال الحكماء، من هدي المختار، كشكول، الأرقام، ساعة سوا، هل تعلم، اداب واخلاق، دائرة التحدي) والكثير من البرامج والأناشيد الإسلامية مثل (نصحي بدري، انشودة ايها الطير، يا مدرستي، الطيب) وكذلك الكثير من الأناشيد الإسلامية الأخري.

لذا يمكنك التعرف على العديد من البرامج والفقرات بعد إعادة ضبط تردد قناة سمسم للأطفال على النايل سات وعرب سات.