طريقة تغيير الاسم في تطبيق واتس آب ومعرفة من قام بحظرك بطريقة مضمونة

عمر شويل - جدة طريقة تغيير الاسم في تطبيق واتس آب ومعرفة من قام بحظر حسابك بطريقة مضمونة خلال دقائق معدودة، نتناول اليوم اثنين من مزايا وأسرار واتساب التي لا يعرفها الكثير من المُستخدمين، حيث يبحث الكثير منهم بشكل متجدد عن طريقة تغيير اسم الحساب الذي يظهر لأي شخص عند رؤية حسابك على الواتس آب، كما أنه في بعض الأحيان قد يقوم شخص بحظرك على تطبيق واتساب ولا تستطيع معرفة ذلك ولا يمكنك الاطلاع على هويته، لذا نتناول بالخطوات كيفية تغيير الاسم في حسابك على الواتس آب مع معرفة من قام بحظرك كذلك على التطبيق بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة تغيير الاسم في حساب واتساب

لكي تتمكن من تغيير اسم الحساب الخاص بك على Whatsapp، يتم فتح التطبيق والضغط على الثلاثة نقاط المتتالية في أعلى يسار الشاشة لتظهر خيارات عدة، من بين تلك الخيارات الظاهرة أمامك قم بالضغط على الإعدادات، بعدها سوف يعرض التطبيق صفحة جديدة بها عدة خيارات مختلفة لن نحتاج إليها، ولكن هناك دائرة صغيرة في أعلى اليمين تحوي الصورة المُصغرة لحسابك يتم الضغط عليها.

يقوم التطبيق بفتح صفحة جديدة بها الملف الشخصي الخاص بك، والذي يحتوي على صورة الحساب والاسم والحالة التي تظهر أسفل الاسم بالإضافة إلى رقم جوالك في حساب الواتس آب، وإذا لم تقوم بتغيير الحالة من قبل ستظهر تلقائياً Hey there I am using WhatsApp، يتم الضغط على خانة الاسم وتغييره إلى الاسم الذي تريده ثم الضغط على حفظ، وبذلك سوف يظهر حسابك بالاسم الجديد الذي قمت بإدخاله إلى جميع جهات اتصالك الذي لديهم حساب في واتساب، وتستطيع التواصل معهم من خلال الاسم الجديد لحسابك على واتس آب.

كيف اعرف شخص حظرني بالواتس آب

لكي تتمكن من معرفة من قام بحظرك في واتس آب وبعد تسجيل الدخول إلى حسابك في التطبيق، هناك عدة علامات تبين لك أن هذا الشخص قد قام بحظرك على واتساب، ومنها اختفاء صورة حسابه الشخصية وعند محاولتك إرسال رسالة لهذا الشخص لا يمكنه قراءه رسالتك أو الإطلاع عليها نهائياً، كما لا يمكن رؤية الحالات التي يقوم بتنزيلها على الواتس آب والتي يتم اختفائها بعد مرور يوم كامل، كما لا يمكنك الإطلاع على موعد ظهوره على الواتساب على عكس الحالة الطبيعية، فعند ظهور أحد تلك العلامات على أحد الحسابات فاعلم أن هذا الشخص قد قام بحظرك على واتساب.