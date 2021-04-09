طريقة التسجيل ماين كرافت التعليمية في 5 دقائق فقط

طريقة التسجيل ماين كرافت التعليمية، تمتلك ماين كرافت التعليمية من أحد الألعاب التي تساعد الطلاب في الابتكار والإبداع في علوم الحاسب، كما أن ماين كرافت توفر فرص عديدة من خلالها يمكننا الاستكشاف والتعلم الرقمي كما يمكن لجميع الفصول الدراسية استخدامها.

طريقة التسجيل في ماين كرافت التعليمية

تحميل ماين كرافت التعليمية من الأشياء التي تشغل بال العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، فيمكننا تحميل اللعبة على جميع الأجهزة الذكية حيث أنها من أفضل الألعاب التي تعلم الطلاب العديد، أما عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية فيكون كالتالي:

عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص بماين كرافت.

وبعد ذلك ستظهر أمامكم تحميل لعبة ماين كرافت على سطح المكتب بالنسبة لأنظمة ويندوز أو على متصفح جوجل كروم، أو على الآيباد أو ماك.

يتم تحديد النظام المناسب إليك، والبدء في عملية التحميل مباشرة.

يتم تحميل اللعبة من ثم الضغط على ملف setup.

النقر على تشغيل ثم التالي ثم النقر على الموافقة على الشروط.

يجب تحديد المكان الذي ستقوم بتنصيب اللعبة عليه.

الضغط على خيار مربع سطح المكتب، لكي تصل إلى اللعبة بكل سهولة.

الضغط على تنصيب، والنقر على الانتهاء.

بعد أن تتمكن عزيزي القارئ من تنصيب اللعبة فسوف تفتح معك وبشكل مباشر، وفي النهاية نكون قدمنا لكم رابط تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية، وفي حالة وجود أي استفسار لا داعي للتردد في وضع تعليق وسنقوم بالرد عليكم.